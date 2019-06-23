İstanbul seçim sonuçları için son durum: Şişli seçim sonuçları ve oy oranları
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Şişli’de oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Şişli oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Şişli oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Şişli oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Şişli’de seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Şişli’de oy oranları da belli oldu. Saat 21.00 itibariyle %99 oranında açılan sandıklara göre Şişli'de oy oranları şu şekilde;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %25,9
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %73,3
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,2
Diğer: %0,4
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