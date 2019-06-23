İstanbul seçim sonuçları ve Küçükçekmece oy oranları şekillendi?
Sandıkların 17.00 kapatılmasının ardından gözler İstanbul seçim sonuçları ve Küçükçekmece oy oranlarına çevrildi. Küçükçekmece ilçesinde hangi parti ve adayın ne kadar oy aldığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, İstanbul seçim sonuçları ve Küçükçekmece oy oranları nasıl şekillendi? İşte, açılan sandıklara göre İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları için detaylı bilgiler
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Küçükçekmece’de oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Küçükçekmece oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Küçükçekmece oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Küçükçekmece oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Küçükçekmece’de seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Küçükçekmece’deki oy oranları da belli oldu. Saat 21.34 itibariyle %99 oranında açılan sandıklara göre Küçükçekmece'de oy oranları şu şekilde şekillendi;;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %39,7
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %59,4
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,4
Diğer: %0,3
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