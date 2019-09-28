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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul sabahladı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
İstanbul sabahladı

SİLİVRİ açıklarında, Marmara Denizi’nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binlerce kişi parklarda, bahçelerde sabahladı.

Günün aydınlanmasıyla birlikte Silivri’de hayat normale döndü. Ancak çok sayıda çocuk korkudan okula gitmedi. Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu’nda çocuğunu okulun önünde bekleyen Zeynep Kalmış, “Yapacak bir şeyimiz yok. Buna alışmak zorundayız. Dışarıda kalmadık. Sabah çocuğumu okula getirdim. Ama çoğu veli çocuğunu getirmemiş. Kızımın sınıfı 30 kişilik, şu an 8 kişiler sınıfta” dedi.

Fatma Zengin ise geceyi sokakta geçirdiklerini ve çocuğunu korktuğu için okula göndermediğini söyledi. Otistik oğlunun depremden çok fazla etkilendiğini söyleyen Filiz K. da “Zaten sürekli artçı depremler oldu. Oğlum her seferinde çok korktu. Hiçbir binaya güvenmiyorum. O yüzden okula da göndermedim” dedi. Biri bedensel engelli 5 çocuğuyla geceyi sokakta geçiren Zahide Kalamış ise “Bir daha deprem olursa çocuklarımı çıkaramam diye korkuyorum. Oturduğum evde hasar oluştu. Belediye burada bize yiyecek içecek dağıttı” diye konuştu.

14 okulda eğitime ara verildi: HASAR ihbarında bulunulan 55 okul kontrol edildi. Detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda dün eğitim-öğretime ara verildi. Diğer 7 bin 46 okulda eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren bulguya rastlanmadı.

GECE DEVRİYESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbullular’ın geceyi sokaklarda geçirmesi nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırdı. Gündüz çalışan personele, özellikle depremin şiddetli hissedildiği Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçeler başta olmak üzere tüm kentte gece görevlendirilmesi yapıldı.

Silivri ve Küçükçekmece’deki iki hastanede yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edildi. Hastanelerde hizmete engel bir durumun bulunmadığı bildirildi.
Selimpaşa’daki Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu oluşan çatlaklar sebebiyle tedbir amaçlı bir günlüğüne tatil edildi. Ayrıca Çeltik Anaokulu’nda incelemelerde bulunan belediye ekipleri, kolonlarında hasar tespit etti. Mühürlenen anaokul binasının duvarlarında ve merdivenlerinde büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.
Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Binada hemen yıkılabilecek bir durum yok ama statiğinde sorun var. Arkadaşlar detaylı inceleyecekler” dedi. Sultangazi 50’nci Yıl Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bina çatlaklar oluşunca tahliye edildi.
Bakırköy Eski Kozlu Mezarlığı duvarının 5 metrelik kısmı yıkıldı. Sarıyer Kocataş Camisi çatlak nedeniyle ibadete kapatıldı. Silivri Nevşehirliler Camisi de çatlaklar yüzünden mühürlendi. Damla GÜLER/İSTANBUL

BALKONU ÇÖKEN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

m ŞİŞLİ Pehlivan Sokak’ta beş katlı binanın üçüncü katındaki balkon, belirlenemeyen nedenle çöktü. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi. Boşaltılan binada inceleme yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ilçe genelinde ciddi bir problemin olmadığını belirterek, “Bölgede 60’ın üzerinde şikâyet aldık. İlk defa böyle bir yıkım oldu ama can kaybı yok çok şükür. Teknik incelemeler yapılıyor. Binaya ilişkin daha önce bir başvuru yoktu. Şişli’de sadece boşaltılan bir bina var” dedi.

POLİS KORKUTANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

- İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada “Ayça’nın ağabeyi jeoloji mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyor. Herkese söylemiyorlarmış panik olur diye. 4’ten sonra 7’nin üzerinde deprem olacakmış” diyen kadın ile, arama kurtarmada görevli olduğunu söyleyerek, “Bu gece için uyarı yapıyorlar. Asıl kırılması gereken 45 kilometrelik bir fay varmış. O dolmuş onu bekliyorlarmış. Mümkünse bu gece dışarıda kalın” diye asılsız mesajlarla panik yaratmaya çalışan erkek paylaşımcının peşinde. -Çetin AYDIN/İSTANBUL

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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