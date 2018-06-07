İstanbul polisinden 54 milyon liralık operasyon!

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir işyerinde Ecstazy hap üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler,Özel Harekat Timleri desteğinde, Bayrampaşa’daki işyeri ve şüphelilerin kaldığı Beylikdüzü’ndeki eve girdi.



Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, imalathane, ev ve şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda, 515 kilo hap üretiminde kullanılan katı ve sıvı hammadde, 26 kilo hap karışımı, 2 adet hap basmada kullanılan kalıp makinaları, kurutma fırını, mikser, arıtma cihazı, laboratuvar malzemeleri, 2 adet hassas terazi, tabanca, av tüfeği, 47 mermi, hapların üzerine yapılan figür baskı kalıpları ele geçti.



Operasyonda Yavuz Ö., ve Öner Y. gözaltına alındı. Ele geçen 515 kilo hammadde ve 26 kilo üretime hazır hap karışımından 2 milyon 700 bin adet hap üretilebileceği ve bunun da maddi karşılığının 54 milyon TL olduğu bildirildi. Yavuz Ö’nün, Bahçelievler’de, 21 yıl önce oto hırsızlığı yaparken kendilerine müdahale eden polis memuru Cüneyt Ecel’i şehit etmekten hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aranması olduğu bildirildi. 2 kişinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.