Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
Haberler >Gündem>İstanbul polisinden 54 milyon liralık operasyon!

İstanbul polisinden 54 milyon liralık operasyon!

Çetin AYDIN/İSTANBUL
07.06.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir işyerinde düzenledikleri baskında 54 milyon lira değerinde 2 milyon 700 bin ecstasy hapı yapılabilecek 515 kilo hammadde ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir işyerinde Ecstazy hap üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler,Özel Harekat Timleri desteğinde, Bayrampaşa’daki işyeri ve şüphelilerin kaldığı Beylikdüzü’ndeki eve girdi.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, imalathane, ev ve şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda, 515 kilo hap üretiminde kullanılan katı ve sıvı hammadde, 26 kilo hap karışımı, 2 adet hap basmada kullanılan kalıp makinaları, kurutma fırını, mikser, arıtma cihazı, laboratuvar malzemeleri, 2 adet hassas terazi, tabanca, av tüfeği, 47 mermi, hapların üzerine yapılan figür baskı kalıpları ele geçti.

Operasyonda Yavuz Ö., ve Öner Y. gözaltına alındı. Ele geçen 515 kilo hammadde ve 26 kilo üretime hazır hap karışımından 2 milyon 700 bin adet hap üretilebileceği ve bunun da maddi karşılığının 54 milyon TL olduğu bildirildi. Yavuz Ö’nün, Bahçelievler’de, 21 yıl önce oto hırsızlığı yaparken kendilerine müdahale eden polis memuru Cüneyt Ecel’i şehit etmekten hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aranması olduğu bildirildi. 2 kişinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Etiketler: istanbul , Operasyon , Uyuşturucu
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri