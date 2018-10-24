İstanbul polisi iki yıl iz sürdü! PKK'nın infaz timi yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul polisi iki yıl iz sürdü! PKK'nın infaz timi yakalandı
GeriGündem İstanbul polisi iki yıl iz sürdü! PKK'nın infaz timi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.10.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

İstanbul polisi iki yıl iz sürdü! PKK'nın infaz timi yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

39 yaşındaki Ayhan Kökbalık adlı bir vatandaşı iki yıl önce silahla öldüren bölücü terör örgütü PKK’nın ’infaz’ timindeki teröristlerden 5’i İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ümraniye’de göğsüne 3 el ateş edilerek öldürülen Ayhan Kökbalık'ın, PKK tarafından ajanlıkla suçlanıp infaz edildiği açıklandı.  Ayhan Kökbalık’ın öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alırken, infazda tetikçi olan Erdal Kod adlı A.A'nın da aralarında bulunduğu 10 kişinin daha önce örgütsel başka suçlardan tutuklandığı bildirildi.

Ümraniye, Cemil Meriç Mahallesi, Şerbetçi Sokak üzerinde, 15 Temmuz 2016 gecesi Ayhan Kökbalık göğsüne 3 el ateş edilerek öldürüldü. Üzerinden 2 yılı aşkın süre geçen olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Kökbalık'ın PKK üyelerince ajans suçlaması yöneltilerek infaz edildiği yönünde bilgi aldı ve çalışma başlattı.

Yapılan araştırmaya göre, PKK üyeleri, Ayhan Kökbalık'a ajan suçlaması yönelterek toplantı düzenledi. Toplantıda Ayhan Kökbalık'ın infaz edilmesi yönünde karar çıktı. Olayın yaşandığı dönemde örgütün İstanbul sorumlularının bilgisi dahilinde alınan kararın ardından Ayhan Kökbalık sokağa götürülerek göğsüne 3 el ateş edildi ve öldürüldü.

Ekipleri, infaz toplantısına ve bizzat infaza katılan 10 kişinin daha önce başka örgütsel suçlardan cezaevinde olduğunu belirledi. İnfaza katılan 9 kişinin yakalanması için ise geçtiğimiz Cumartesi günü operasyon başlatıldı. Basılan adreslerde 5 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İnfazda tetiği çektiği belirlenen Erdal Kod adlı A.A'nın daha önce cezaevine giren grup içinde olduğu belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara Valiliği uyardı! Soğuk hava dalgası geliyor

Adalet Bakanı Gül’den flaş açıklama: Hayvana eziyet edenlere hapis cezası geliyor

Şehit polisin organları için zamanla yarıştılar: 'Tüm Türkiye'ye örnek olsun'

TÜBİTAK’ta yeni dönem! İşte yönetim kurulu…