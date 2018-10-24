İstanbul polisi iki yıl iz sürdü! PKK'nın infaz timi yakalandı
39 yaşındaki Ayhan Kökbalık adlı bir vatandaşı iki yıl önce silahla öldüren bölücü terör örgütü PKK’nın ’infaz’ timindeki teröristlerden 5’i İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ümraniye’de göğsüne 3 el ateş edilerek öldürülen Ayhan Kökbalık'ın, PKK tarafından ajanlıkla suçlanıp infaz edildiği açıklandı. Ayhan Kökbalık’ın öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alırken, infazda tetikçi olan Erdal Kod adlı A.A'nın da aralarında bulunduğu 10 kişinin daha önce örgütsel başka suçlardan tutuklandığı bildirildi.
Ümraniye, Cemil Meriç Mahallesi, Şerbetçi Sokak üzerinde, 15 Temmuz 2016 gecesi Ayhan Kökbalık göğsüne 3 el ateş edilerek öldürüldü. Üzerinden 2 yılı aşkın süre geçen olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Kökbalık'ın PKK üyelerince ajans suçlaması yöneltilerek infaz edildiği yönünde bilgi aldı ve çalışma başlattı.
Yapılan araştırmaya göre, PKK üyeleri, Ayhan Kökbalık'a ajan suçlaması yönelterek toplantı düzenledi. Toplantıda Ayhan Kökbalık'ın infaz edilmesi yönünde karar çıktı. Olayın yaşandığı dönemde örgütün İstanbul sorumlularının bilgisi dahilinde alınan kararın ardından Ayhan Kökbalık sokağa götürülerek göğsüne 3 el ateş edildi ve öldürüldü.
Ekipleri, infaz toplantısına ve bizzat infaza katılan 10 kişinin daha önce başka örgütsel suçlardan cezaevinde olduğunu belirledi. İnfaza katılan 9 kişinin yakalanması için ise geçtiğimiz Cumartesi günü operasyon başlatıldı. Basılan adreslerde 5 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İnfazda tetiği çektiği belirlenen Erdal Kod adlı A.A'nın daha önce cezaevine giren grup içinde olduğu belirtildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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