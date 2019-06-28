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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
28.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

İstanbul polisi harekete geçti! Taksicilere operasyon...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İstanbul polisi harekete geçti! Taksicilere operasyon...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik “Son Durak” operasyonu başlattı.

İstanbul’da, yabancı turistlerden fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik Son Durak adı verilen operasyon başlatıldı. Taksicilere yönelik taciz ve hakaret suçlamalarının da yöneltileceği belirtilirken, 63 taksiciye yasal işlem yapılacağı belirtildi. Bir taksicinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten, bir taksicinin de Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’yu dolandırmaktan arandığı kaydedildi.

İstanbul’da bazı taksicilerin turistleri dolandırdığı, taciz olaylarına karıştıkları ve hakaret suçu işlediklerine yönelik artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 3 ay süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde operasyon başlattı. Özellikle Sultanahmet bölgesindeki taksicileri hedef alan operasyonda gözaltıların olduğu belirtilirken, 63 taksici hakkında işlem yapılacağı belirtildi.  Gözaltına alınacaklar arasında turistlerden fazla para alan, eksik para veren, yolu uzatarak dolandırıcılık yapanlar olduğu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden bir taksicinin de bulunduğu belirtildi.    Bir taksicinin de Beşiktaş’ın Şili’li futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’yu dolandırmaktan gözaltına alınacağı belirtildi.

Operasyonda bazı taksiciler gözaltına alınırken, kullandıkları taksilere de el konuldu.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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