İstanbul polisi harekete geçti! Taksicilere operasyon...
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik “Son Durak” operasyonu başlattı.
İstanbul’da, yabancı turistlerden fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik Son Durak adı verilen operasyon başlatıldı. Taksicilere yönelik taciz ve hakaret suçlamalarının da yöneltileceği belirtilirken, 63 taksiciye yasal işlem yapılacağı belirtildi. Bir taksicinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten, bir taksicinin de Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’yu dolandırmaktan arandığı kaydedildi.
İstanbul’da bazı taksicilerin turistleri dolandırdığı, taciz olaylarına karıştıkları ve hakaret suçu işlediklerine yönelik artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 3 ay süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde operasyon başlattı. Özellikle Sultanahmet bölgesindeki taksicileri hedef alan operasyonda gözaltıların olduğu belirtilirken, 63 taksici hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Gözaltına alınacaklar arasında turistlerden fazla para alan, eksik para veren, yolu uzatarak dolandırıcılık yapanlar olduğu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden bir taksicinin de bulunduğu belirtildi. Bir taksicinin de Beşiktaş’ın Şili’li futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’yu dolandırmaktan gözaltına alınacağı belirtildi.
Operasyonda bazı taksiciler gözaltına alınırken, kullandıkları taksilere de el konuldu.
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