İstanbul planlı elektrik kesintileri programı.. Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yapılacak olan planlı kesintilerin yanı sıra anlık kesintilerin ardından vatandaşlar elektrik kesinti programını öğrenmek istiyorlar. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde bugün elektrik kesintileri olacak? İşte 4 Ekim ve 5 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan planlı kesintiler.
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlar ilçelerindeki elektrik kesintilerindeki son durumu merak ediyorlar. Peki hangi ilçelerde bugün elektrik kesintisi meydana gelecek?
04 Ekim 2019 Cuma günü planlı kesinti programı
- CUMHURİYET Mh., MANOLYA Cd., SARMAŞIK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28202-25273)
- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKARCA ÇEŞMESİ Sk., BERBER ŞEFİK Sk., DEMİRCİ OSMAN Sk., ESKİ KULLUKÇU Sk., GÜMÜŞ YÜKSÜK Sk., MARMARA Cd., MERCAN BALIĞI Sk., MİLLİ MÜDAFAA Cd., MÜTESELLİM Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., PAMUKÇU Sk., PULCU Sk., ŞARAP Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28213-2036 TM)
- SÜMBÜL EFENDİ Mh., AĞA ÇAYIRI Cd., KADIN NİNE Sk., SİLİVRİKAPI Mh., ESKİ CAMİ Sk., KARAKULAK Sk., MEŞELİ MESCİT Sk., SÜLEYMAN ÇORLU Sk., YEDİ ŞEHİTLER Sk., YENİ ÇEŞME 1. ÇIKMAZI Sk., YENİ ÇEŞME 2. ÇIKMAZI Sk., YENİ ÇEŞME Sk., İLK MEKTEP Sk., ÇAĞLAYAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28214-2438 TM)
- İNÖNÜ Mh., 30/7B1. Sk., 26/3A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28236-18703)
- BALABAN Mh., HALK Cd., KÜBRA Sk., GÜLHATMİ Sk., SOĞANLI Sk., YOL Sk., KARBEYAZ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28314-25451)
- ATAKÖY 1. KISIM Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28334-1777)
- EMNİYET EVLERİ Mh., SEYİR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28320-9832 T.M.)
- DEFTERDAR Mh., ALPTEKİN Sk., 1.ARDIÇ Sk., GÜRDİNÇ Sk., TUNALIGİL Sk., MÜNZEVİ KIŞLA Cd., MOBİLYACILAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28290-8244)
- DEFTERDAR Mh., RIZA UZUN Sk., MÜNZEVİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28289-8243)
- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., CONK BAYIRI Cd., DUMLUPINAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28333-1254)
- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNAY Sk., GÜNEŞ Sk., NADİDE ÇIKMAZI Sk., NADİDE Cd., GÜNDOĞDU Sk., ALTAY Sk., PARK Sk., LALEBAHÇE Sk., SIRPSINDIĞI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28412-523)
- RUMELİ HİSARI Mh., MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28435-4031-4464)
- KOCATAŞ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28437-4472)
- YAKUPLU Mh., BİRLİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28441-20375-20903)
- YAKUPLU Mh., SANAYİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28443-21732)
- YAKUPLU Mh., SANAYİ Cd., FUAR Cd., DEREBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28444-20374)
- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., MERCAN Sk., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28558-31843)
- YAKUPLU Mh., SANAYİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28447-20217)
- ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28488-9862 T.M.)
- MİMAR SİNAN Mh., ÇATAL ÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28489-9889 T.M.)
- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28482-24413)
- ZAFER Mh., TONGUÇ BABA Cd., HARAMİDERE YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28500-22350)
- FENER Mh., BEKİR SITKI SAY KÖY DIŞI Sk., BEKİR SITKI SAY Sk., SURDIŞI Sk., UĞUR BIÇAKER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28502-25401-25399)
- MERKEZ Mh., BURCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28494-9917 T.M.)
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28507-28785)
- ADNAN MENDERES Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28504-29380)
- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28532-29663 TM)
- MERKEZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28534-29674 TM)
- SİLAHTARAĞA Mh., BERRAK Sk., 2.HİLAL Sk., KADİR YOKUŞU Sk., 1.NAZLI Sk., UĞUR Sk., SAKARYA Mh., ORHANGAZİ Sk., 5.PARK ÇIKMAZI Sk., ŞAİR Sk., TÜRBE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28536-28367 TM)
- ZAFER Mh., 169. Sk., 120. Sk., TONGUÇ BABA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28541-27404)
- ADNAN MENDERES Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-00:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28505-29380-29381-29382-29383-29384-29385)
- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28540-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)
- ADNAN KAHVECİ Mh., EVRİM Sk., ENGİN Sk., ERGUN Sk., KONAK Cd., KIŞLA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28542-20270)
- AMBARLI Mh., CİHANGİR Mh., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28546-21951-21926-20117-22701-27081-21920-27938-22365-21838-20561-22995-21325-21747-21481-21748-21482-22666-20241-21473-21608-21846-21479-21480-21485-21690-21688-21689-27416-21691-21695-21694-21693-21692-27417)
- BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., ERGENEKON Mh., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., PROF. DR. CELAL ÖKER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28548-3308)
- HARBİYE Mh., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28550-3468)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ZÜLAL Sk., TÖRE Sk., ŞAHİKA Sk., MÜDEBBİR Sk., GENÇ OSMAN Cd., YUSUFELİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28552-28805-29896)
- ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., SELVİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28557-31558-31530-31597-31485)
- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., MEHMET AKİF Cd., AKDOĞAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28559-31091)
- ETİLER Mh., NİSBETİYE Cd., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., TEPECİK YOLU Sk., HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ Sk., ŞEHİT AHMET ACARKAN Sk., YILDIZÇİÇEĞİ Sk., AHULAR Sk., SEHERYILDIZI Sk., SARIOBA Sk., BEBEK YOKUŞU Sk., ERGİN Sk., İHSAN AKSOY Sk., MUHTAR EMMAR EŞKİ Sk., AKGÖREN Sk., DİLEKYILDIZI Sk., YANARSU Sk., ALTINEKİN Sk., ÇAMLIK YOLU Sk., ÖZDEŞ Sk., TOPRAKKALE Sk., GÜLERDİ Sk., AYAZMA YOLU Sk., KÜÇÜKBEBEK Cd., ÖZENLİ Sk., CENGİZ TOPEL Cd., MUHARİPLER Sk., FÜZECİLER Sk., TUĞCULAR Sk., KOÇYİĞİTLER Sk., MUTLU Sk., MİNELİ ÇIKMAZI Sk., CEVHER Sk., EDİNCİK Sk., BEBEK Mh., DAYIBEY Sk., GÜNAYDIN YOLU Sk., ÇATALHÖYÜK Sk., BEBEK DAĞI Sk., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., İĞDELİ Sk., RUMELİHİSARI-NAFİ BABA YOLU Sk., KÜLTÜR Mh., KÖRKADI Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., BUDAK Sk., ARNAVUTKÖY Mh., KOLEJ Sk., KOLEJ YOLU Sk., ADALI FETTAH Sk., ABDULHAKMOLLA Sk., ARNAVUTKÖY DERE Sk., BEYAZGÜL Cd., DUBARACI Sk., CEVİZ Sk., EĞLENCE Sk., DOLAPLIKUYU Sk., TEKKECİ Sk., SEBZECİ BAYRAM Sk., TAYYARECİ SUPHİ Sk., KİREÇHANE Sk., KARAKAVAK Sk., KİREÇHANE GEDİĞİ Sk., SEKBANLAR Cd., DÜZYOL Sk., AYGÜL Sk., GİRGİN Sk., BOYALIKÖŞK Sk., FRANCALACI Cd., NİSBETİYE Mh., PIRLANTA Sk., HAKKI ŞEHİT HAN Sk., MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY Sk., YAKUT Sk., GÖKÇE Sk., ALTIN Sk., BAKIR Sk., METEHAN Sk., GÖZDE Sk., OKUL Sk., SELVİ Sk., ASLI Sk., DOĞA Sk., NİHAN Sk., NİSBETİYE Cd., BELEDİYE SİTESİ YOLU Sk., PETROL SİTESİ YOLU Sk., PEKER Sk., BİLGİN Sk., BAŞA Sk., BAŞLIK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., SAYDAM Sk., BİRLİK Sk., TÖREN Sk., MALAZGİRT Sk., CAHİT AYBAR Sk., GAZİ GÜÇNAR Sk., AKAT Mh., ZEYTİNOĞLU Cd., FENERLİ HRİSTO Sk., MELODİ Sk., KAKTÜS Sk., ULUS Mh., KELAYNAK Sk., DOĞA Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., CANAN Sk., LEVENT Mh., KARAKOL Sk., BİNBİRÇİÇEK Sk., ÇARŞIARKASI Sk., YASEMİN Sk., BALLI Sk., GEYİKLİ Sk., ÇAYIRÇİMEN Sk., CÖMERT Sk., ASMA Sk., HAYAT Sk., REZENE Sk., HACI ADİL Cd., PROF. AHMET KEMAL ARU Sk., KARANFİL Sk., FESLEĞEN Sk., PALMİYE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28537-3183,3407,3763,3971,3221,3730,3351,3948,3977,3891,3571,,3947,3102,3352,3284,3639,3990,3845,3922,3574,3586,3669,3958,3955,3518,3059,3625,3925,3834,3670,3060,3421,3238,3905,3322,3906,3281,3444,3066,3816,3829,3178,3857,3795,3597,3186,3637,3643,3483,3630,3839,5061,3418,3514,3943,3390,3295,3347,3578,3504,3493,3164,3720,3772,3762,3983,3377,3375,3019)
- ATATÜRK Mh., İLBEY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28525-29024)
- ORTAMAHALLE Mh., DEMİRKAPI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28545-8761)
- HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., BASIN EKSPRES Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28556-31886-31554--12082-31592-31691-31692-31168-31420-11811)
- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28563-23173 23069 23515 23627 23488 23544 23235 23253 23254 23092 23369 23166 23340)
- ERGENEKON Mh., DERE Sk., DOLAPDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., HİDAYET Sk., KAYA HATUN Sk., POYRAZ Sk., TAY Sk., YUNUSBEY Sk., HALASKARGAZİ Mh., HALASKARGAZİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., VALİ KONAĞI Cd., ZAFER Sk., HARBİYE Mh., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28547-3005)
- ORTAKÖY Mh., ÜÇYILDIZ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28549-3553)
- ÇOBANÇEŞME Mh., MİTHATPAŞA Cd., VALİDE Sk., REYHAN 1 Sk., YENİBOSNA MERKEZ Mh., ŞEHİT SELİM AYAYDIN Cd., KARDELEN Sk., YASEMİN 1 Sk., KUŞ Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ZİYA TAŞKENT Sk., HACI ARİFBEY Sk., SADETTİN KAYNAK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28560-31019-31533-31222-31452-31119-31181-31183-31576-31182-31180-31602-31890-31592-31806-31804-31840-31991-31091)
05 Ekim 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı
- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27964-9906 T.M.)
- AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27965-9257,9242,9864,9725,9241,9518,9301,9973,9529,9259,9608,9866,9764,9488,9282 T.M.)
- CUMHURİYET Mh., DOSTLAR Cd., DÜNYA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28203-25149)
- SÜLEYMANİYE Mh., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., UZUNÇARŞI Cd., TAHTAKALE Mh., TAHTAKALE Cd., TOMRUK ÇIKMAZI Sk., TOMRUK Sk., UZUNÇARŞI Cd., YAVAŞÇA ŞAHİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28215-2796 TM)
- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., HACI EMİN AĞA Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28396-8262)
- İNÖNÜ Mh., 30/10D Sk., 30/10E Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28238-18536)
- ÜNİVERSİTE Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., SELVİ Sk., CEMİL MERİÇ Sk., YURT Sk., AŞIK MAHZUNİ Sk., URAN Cd., MARAŞAL Cd., NERGİS Sk., DEMET Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., ORHAN GAZİ Cd., MARAŞAL Cd., BEYOĞLU Cd., DEMET Sk., KANARYA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28316-21167-21419-21286-21136)
- BALABAN Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., YOL Sk., SOĞANLI Sk., KIRSAL Sk., KASIMPATI Sk., KAKTÜS Sk., KANDİL Sk., HACEGAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28315-25083)
- YEŞİLKÖY Mh., BOSTAN Sk., DOĞRUYOL Sk., DÖRT KARDEŞLER Sk., İĞDE Sk., İSTASYON Cd., KEKLİK Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., ORHAN GAZİ Sk., SAPAN Sk., SEYİT ALİ Sk., SARI YAKUP Sk., SÜBYAN MEKTEBİ Sk., ÜMRAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28336-1671)
- YEŞİLKÖY Mh., 14 NİSAN Cd., AKANBER Sk., BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN Sk., ENDAZE Sk., SAİT FAİK ABASIYANIK Sk., SERBESTİ Cd., YEŞİL ZEYTİN Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., ZÜMRÜT Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28337-1876)
- OSMANGAZİ Mh., 2657. Sk., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28324-21233-20481-21390-21682)
- MURATPAŞA Mh., DEMİRHİSAR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28395-8205)
- ORHAN GAZİ Mh., 19.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28501-22374)
- ATATÜRK Mh., LEYLA Sk., RAHLE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28526-29024)
- İMRAHOR Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., ERCİYES Sk., BÜŞRA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28553-29517-29083-40005-29210-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-41990-29629-29892-40735-41615-29524-30504-28331-29733-28660-29695-29414-29526-29525-2952728153-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KANDİL Sk., ZAFER Sk., ERENLER 2 Sk., KAAN 2 Sk., ESKİ EDİRNE YOLU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28561-31165)
- ÇAYIRDERE Mh., MOHAÇ Sk., MORAL Sk., KAŞGARLI Sk., KOÇİBEY Sk., KURUL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28564-26184)
- ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:0028539-28817-29211-29431-29430-41985-)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., KOR Sk., ÇINAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında BAĞLAR Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., MİMAR SİNAN Cd., MERCAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28562-31508-31609-31894-31146-31033-31127-31133-31637-31165-31131-31572-31919-31892-31860)
- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ÇAM Sk., LİMON Sk., SAVAŞ Cd., FATİH Cd., EMEK Sk., COŞKUN Sk., FİDAN Sk., ÇINAR Sk., GÜLSEVER Sk., ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28577-188-3)
- HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., NUSRET ARMAN Sk., ORG. NURETTİN BARANSEL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28583-20807- 22144-20595-20811-22147-21533-21629-20994)
- GÜRPINAR Mh., TEVFİK FİKRET Cd., MİLLET Cd., İSTİKBAL Cd., VATAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28584-22131,22133,22134,22135,22130,22124,22138,22137,22126,22127 )
- SÜMER Mh., 24/4 Sk., 24 Sk., 56 Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28588-1870)
- HADIMKÖY Mh., KURTULUŞ Sk., TOPUZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28590-20156)
- İNÖNÜ Mh., ELMADAĞ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28592-3638)
- İNÖNÜ Mh., YEDİ KUYULAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28593-3482)
- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 20:10-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28597-29319-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29556-28044-29174-28461-28273-29411-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568)
- KOCATEPE Mh., YEDİ KUYULAR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28594-3769)
- İNÖNÜ Mh., PAPA RONCALLİ Sk., BABİL Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., ÜFTADE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28591-3558)
ANADOLU YAKASI:
|10:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 54.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 99.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 101.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 52.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 132.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 135.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA
|10:30 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: VEDAT GÜNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÖNDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ATTİLA İLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: IŞIKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÜTÇÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KÜÇÜK SETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DERİNLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AHMET MUHİP DRANAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KUBİLAY
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: PİRİ REİS
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÜZÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BODUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: AYVALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜN BATIMI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SALKIM
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: YAŞAR ALBORAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: SEYMEN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: CAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: ERBAP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HACI MUHİTTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HACI OSMAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MUHTAR REFİK ZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: İSKENDERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: İBRAHİM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: FETHİBEY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: BULUŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: ARDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: RUMELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MUHTARBEY
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ADAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEBNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: POPÜLER
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YALAZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MAKİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ELMADAĞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT AHMET GÜNEŞDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT BAYRAM TOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT İRFAN KILIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: POLATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MUŞTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ORHAN VELİ KANIK
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELMANI PAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TEMBEL HACI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL DÜMBÜLLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: KARGA ZARİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: SELMANAĞA 2. ÇEŞME ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: ŞEYH CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: SELMANI PAK
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: KÜRKÇÜ MÜMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KATİBİM AZİZBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MUMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELMANI PAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ABDÜLFEYYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AZİZLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARAAHMET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ ARAYICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖSEDAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TABAĞIN BAHÇESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KATİBİM AZİZBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: SELMANI PAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: CUMHURİYET
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TOPÇU REŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL DÜMBÜLLÜ
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: YILDIRIM
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: İPEKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: RESSAM SALİH ERİMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: İNCİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ORTABAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: UYANIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÖĞRETMEN HARUN REŞİT
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HİLMİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KADIPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HAZIM TEPEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ORAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ORAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: LÜLE
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: PELİN
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