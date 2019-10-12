İstanbul planlı elektrik kesintileri.. Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintilerinin bugün hangi bölgelerde yaşandığı ve evinde elektrik kesintisi problemi yaşayan vatandaşlar mahallelerdeki kesintilerin son durumunu merak ediyorlar. Peki İstanbul'un elektrik kesintilerindeki son durum nedir?

12 Ekim 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., SÜVARİ Sk., ÇEŞMEBAŞI Cd., GÖKTÜRK Cd., 1.DOĞA Sk., SOYDAN Sk., 2.ÇAYIR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28190-9729 T.M.)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., HİLAL Sk., SALKIM Sk., DOLUNAY Sk., 10.GÜL Sk., ÇAMLIK Cd., TÜRKMEN Sk., 1.SEDEF Sk., 1.KÖKNAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28191-9682 T.M. )



- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/17A Sk., 2/19A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28253-18543)



- ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., CANDAN Sk., PEMBELİ Sk., SADABAT Sk., ÇÖL Sk., GÜLSUYU Sk., SEVENLER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28570-25021)



- FATİH Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28607-22913)



- KARTALTEPE Mh., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28625-1352)



- SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28676-28881)



- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28677-29489)



- KARTALTEPE Mh., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28649-1352)



- BALABAN Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., İZZETTİN Sk., SOĞANLI Sk., KASIMPATI Sk., YETENEKLİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28941-25451)



- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28707-25999-25092-26051-25022-)



- ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., HÜSEYİNAĞA Mh., KAMERİYE Sk., DUDU ODALARI Sk., HAMALBAŞI Cd., KAMER HATUN Cd., NEVİZADE Sk., SAHNE Sk., TOPÇEKENLER Sk., KAMER HATUN Mh., BALIK Sk., DARACIK Sk., HAMALBAŞI Cd., KAMER HATUN Cd., TARLABAŞI Bul., KOCATEPE Mh., DOLAPDERE TAKSİM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28711-3278)



- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28712-3113)



- HÜSEYİNAĞA Mh., SOLAKZADE Sk., BALO Sk., İSTİKLAL Cd., NEVİZADE Sk., SAHNE Sk., YEŞİLÇAM Sk., KAMER HATUN Mh., KAMER HATUN Cd., KULOĞLU Mh., İSTİKLAL Cd., TURNACI BAŞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28713-3018)



- CEBECİ Mh., 2595. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28692-28014)



- ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., İSTİKLAL Cd., HÜSEYİNAĞA Mh., DUDU ODALARI Sk., MEŞRUTİYET Cd., SAHNE Sk., KAMER HATUN Mh., HAMALBAŞI Cd., MEŞRUTİYET Cd., KULOĞLU Mh., YENİ ÇARŞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28710-3072)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ZAFER Cd., YILDIRIM Sk., ALAYBEY Sk., FATİH Cd., KASIM Sk., LADİN Sk., KESTANE Sk., DEFNE Sk., KIZILCIK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28768-186-1-2-3)



- YEŞİLTEPE Mh., 57/19 Sk., 57/18 Sk., 57/17 Sk., 57/16 Sk., 57/15 Sk., 57/14 Sk., 57/10 Sk., 57 ARALIK Sk., 57/9 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28777-1761)



- YENİBOSNA MERKEZ Mh., KARDELEN Sk., ŞEHİT SELİM AYAYDIN Cd., KILIÇ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28723-31119)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28787-4095-4083)



- AKŞEMSETTİN Mh., HALICILAR Cd., İSKENDERPAŞA Mh., AÇIKLAR Sk., BİNA EMİNİ Sk., DOLAP Cd., FEYZULLAH EFENDİ Sk., HACI SALİH EFENDİ Sk., HACI HALİTEFENDİ Sk., YEŞİL TEKKE Sk., YEŞİL TEKKE KUYULU Sk., YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., SOFULAR TEKKESİ Sk., SOFULAR Cd., SARIGÜZEL Cd., PAZARYERİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28816-2167 TM)



- YEŞİLBAYIR Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., 29 EKİM Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., PELİNSU Sk., ŞİMŞİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28807-22864 - 21533 --20452-20224-20595-20789-20811-22616-20549-20076-20701-22147-21629-27572-20994-27593-22012-20255-27261-27594-20803-27699 )



- TOPÇULAR Mh., ÇİFTÇİ ALİ Sk., RAMİ KIŞLA Cd., ALTUNİZADE BAĞ Sk., UZAKÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28829-8055)



- MALTEPE Mh., CEBE ALİ BEY Sk., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28830-8103)



- TAHTAKALE Mh., HASIRCILAR Cd., TAHMİS ÇIKMAZI Sk., TAHMİS Cd., TAHTAKALE Cd., TAHTAKALE KARAKOLU Sk., TOMRUK ÇIKMAZI Sk., TOMRUK Sk., CÖMERTTÜRK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28815-2122 TM)



- YAKUPLU Mh., FUAR Cd., DEREBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28832-20373-20372 )



- TERAZİDERE Mh., SİNAN Sk., ELMAS Sk., FUNDA Sk., CUMHURİYET Cd., YAŞAR DOĞU Sk., HAKAN Sk., DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28870-8280)



- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28856-31646)



- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28864-28255)



- MAVİGÖL Mh., MEKTEPLİ Sk., MÜNTEHA Sk., HAYRAT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28863-29102-28484-29024)



- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., OĞUZHAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28869-8416)



- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28878-29930 29938 TM 29937 TM 29936 TM 29935 TM 29934 TM 29931 TM)



- GÜMÜŞYAKA Mh., YALIKÖY Cd., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY Cd., EKİNÖZÜ Sk., ÇUKURBOSTAN Sk., ELMALIK Cd., DAMLAPINAR Sk., DEREKÖY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28944-25799-25801)



- ATATÜRK Mh., ORHAN VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28948-21840)



- ŞİRİNEVLER Mh., FETİH 5. Sk., KANSU Sk., OKTAY 1 Sk., MAHMUTBEY 3. Sk., BADEM 1 Sk., YİĞİT 1 Sk., FETİH 4. Sk., FETİH 3. Sk., KAZIM KARABEKİR 3. Sk., MAHMUTBEY 2. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28904-13)



- ŞİRİNEVLER Mh., DEREBOYU Cd., MAHMUTBEY 11. Sk., MAHMUTBEY 10. Sk., MAHMUTBEY 12. Sk., MAHMUTBEY 13. Sk., SEMBOL Sk., ŞEREF Sk., SARAY Cd., ÜNVER Sk., MAHMUTBEY 14. Sk., MAHMUTBEY 15. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28908-558-2)



- HARMANTEPE Mh., DEMİR Sk., GÜNEŞLİ Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., TEKİN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28909-9212 T.M.İLGİLİ DEPARI, 9327 T.M. NİN İLGİLİ DEPARI)



- SELİMPAŞA Mh., 608. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28910-24372)



- HADIMKÖY Mh., AYASOFYA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28919-20687)



- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28933-40005-29210-40735-29517-29083-29515-29426-2954141991-29542-29596-29086-41990-29892-29629)



- EKİNOBA Mh., ÖZTANIK Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., CİHAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28916-24257 24471 24182)



- ÖMERLİ Mh., VİZE Cd., HAKKI İLERİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28917-27039 - 27420-27287-27834-)



- ANADOLU Mh., ATATÜRK Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28937-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-41615-29524-30504-28331-29733-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-29695-29526-29525-29527-28153-28802)



- CUMHURİYET Mh., TACETTİN DEMİRDAĞ Cd., YUDUM Sk., DİDEM Sk., DİCLE Sk., KIRSAY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28940-25103)



- YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28942-9212 T.M. NİN İLGİLİ DEPARI, 9201 T.M. NİN İLGİLİ DEPARI)



- PINARTEPE Mh., KÖPRÜ Sk., ORHANGAZİ Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28949-27271)



- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28918-20412-22720)



- ANADOLU Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., YUNUS EMRE Mh., ATATÜRK Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28945-28800-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28972-30502-29618-29242-29195-29695-29414-29526-29525-29527-28153)



- AKÇABURGAZ Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., AKÇABURGAZ Cd., 3088. Sk., 3055. Sk., 3047. Sk., 3069. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28947-21220-20074-20116-22494-20541-20438-22889-22589-27567-20153-22996-21899-20489-20921-22944-27962-21518-21678-20584-20559-20235-20542-22805-20926-20433-27910-20095-20752-27037-21300-27086-21738-27263-20346-21833-27455-27285-20204-27163-27419-27390-22502-22948-21970-27392-21866-20506-22643-22399-21104-27909-22849-20313-27905-21285)



- YAKUPLU Mh., AMETİST Sk., KEHRİBAR Sk., AKİK Sk., KRİSTAL Sk., SAFİR Sk., SANAYİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28950-21269-21270-21271-21272-21273-21274-21275-21276-21570-21572-21575-21576-21571-21573-21574)



- CİHANGİR Mh., GÜVERCİN Cd., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 119. Sk., TONGUÇ BABA Cd., OKTAY RIFAT Cd., ORKİDE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28951-21601-21830-20952-22967-21055-20035-27404-20163-20110-20410-22746-22248-22765-21885-20685-21581-21350-21563-21202-21348-21010-21366)



- GÜRPINAR Mh., MİLLET Cd., İSTİKBAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28953-22129)



- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:20 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28938-28782)



- HÜRRİYET Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., İSTİKLAL Mh., OSMANGAZİ Mh., 2662. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:01-01:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28946-27013-20645-27015-20521-21321-20605-20146-20518-22615-27234-27019-22639-27403-20519-22609-20963-20145-22555-20646-27337-22999-27233-20647-20608-21282-21035-20445-22902-20305-21826)



- FİRUZKÖY Mh., YEŞİLKENT Mh., (AVCILAR İlçesi) ve civarında NAMIK KEMAL Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28952-21122-21750-21112-21113-21396-21638-20918-21580-21997-21897-21843-21111-21159-20066-20069-21597-20083-20183-20829-20913-20823-21254-21679-20974-20086-21090-21100-21110-22748-21128-21114-21663-21085-21086-21461-20694-21657-21658-27174-20537-20189-20538-20695-27171-20505-27172-27173-21338-27309-27266-22794-21922-27308)



- HÜRRİYET Mh., FEVZİPAŞA Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., ATATÜRK 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28954-24443 24314)

12 Ekim 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

10:35 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.

10:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SALİH OMURTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: YAPRAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAŞKOMUTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KILAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BİNGÜL

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÜLKER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: TAVLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ERGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KEMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞAFAK

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YAKA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: NERGİS

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: VEFAKAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ŞAKRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DİLAYLA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SANTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: NERGİS

08:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 162.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 165.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İSPİNOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 161.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 170.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 166.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 3.

08:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: KOZPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 156.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 150.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 152.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 157.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 148.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 149.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 153.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 154.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 155.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 172.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 162.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İSPİNOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 161.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SULTAN SUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 18.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 15.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 5.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 13.

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ERGENEKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: AYYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: BİNDALLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: GÜLTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: KÖPRÜBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: AKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: OVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: SİTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ATALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ZEYTİNLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT HAKAN KURBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KUZGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ENGİN

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TOLGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEVAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NERMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NİDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAĞLIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ERGENEKON

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAHEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖMÜR

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOOPERATİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAHEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖMÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAHARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BOZKURTLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DEREÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAMED

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: HAFIZ İSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: KAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BURAK REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AMİRAL ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: POYRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: DURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ORUÇ REİS

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BOZKURTLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ALAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: EMEK ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FİGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BOZKURT ÇIKMAZI

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KELEŞOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SİDRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: RİBAT

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KISIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ

10:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ

10:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: YETİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY