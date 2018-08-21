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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tufan DALGIÇ- Emir YILDIZ (DHA)
21.08.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

8 bin yatak, 150 bin tatilci var!

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Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Denizi, kumu, güneşi ve gece eğlencesi ile özellikle İstanbulluların rağbet gösterdiği, otel ve pansiyonlarıyla 8 bin yatak kapasitesine sahip adada şu an 150 bin kişi tatil yapıyor.

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  • Avşaya bayram tatili akını
  • Avşaya bayram tatili akını
  • Avşaya bayram tatili akını
  • Avşaya bayram tatili akını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, Kurban Bayramı tatilinde doldu. Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği Avşa Adası'nda otellerde ve pansiyonlarda yer kalmadı. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı adada, şu anda 150 bin kişi tatil yapıyor. Başta İDO ve Gestaş olmak üzere, Tekirdağ'dan kalkan feribotlar dolu geliyor, boş dönüyor.

Arife günü 40 bin tatilcinin geldiği Avşa Adası'nda içme suyu ihtiyacının deniz suyu arıtılarak karşılandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakırgöz, "Belediye olarak biz de gerekli olan tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tatilcilerimizden mümkün olduğu kadar adamızı evleri gibi bilip, temiz tutmalarını istiyoruz. Bayram süresince 150- 200 bin misafiri ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Başkanımız Süleyman Aksoy’un da daha önce söylediği gibi 3- 5 gün kalanlar da var. Bayram tatili boyunca dönüşümlü olarak bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül ediyor. Bu konuda tüm tedbirleri aldık. Şu an 8 bin yatak kapasitesine sahip tüm otel ve pansiyonlar dolmuş durumda. Yaklaşık 3 kilometre sahil şeridimiz ve koyumuz var. Temizlik çalışmalarını esnafımızla birlikte yapıyoruz. Sadece sahilde 20 görevlimiz var. Sabah 07.00’den akşam 19.00’a kadar temizlik yapıyorlar” dedi.

ESNAF VE OTEL İŞLETMECİLERİ MEMNUN

Adada bulunan otel ve pansiyon işletmecileri de yabancı turistlerin de adayı tercih ettiğini ve bayram tatilindeki yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. İşletmeciler, Avşa Adası’nın ucuz bir tatil yöresi olarak görülmemesi gerektiğini, kendilerinin de en az diğer tatil yörelerindeki kadar kaliteli hizmet verdiklerini aktardı. Gece bazı tatilcilerin yer bulamadığı için sahilde yattığını da söyleyen otel işletmecileri Avşa'da tatil boyunca yiyecek sıkıntısının yaşanmaması için önlemlerini aldıklarını da sözlerine ekledi. Esnaf da cuma gününden itibaren yoğunluk olduğunu anlatarak satışların iki katına yaklaştığını kaydetti.

Aileleriyle birlikte tatili adada geçiren çocuklar ise denizde sıkça zaman geçirdiklerini ve adada tatil yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

 

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