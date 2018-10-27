İstanbul müze şehir olacak
- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün Çankaya Köşkü’nde ilk olarak Kültür ve Sanat Politikalar Kurulu toplantısının başkanlığını yaptı.
İlk kez toplanan kurulda Erdoğan kurul başkanvekilini Prof. Dr. İskender Pala olarak açıkladı ve kendisini tebrik etti. Türk kültürünü dünyaya tanıtacak projelerin üretilmesini isteyen Erdoğan, bunun için girişimcilerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Erdoğan kuruldan müze ve kütüphanelerle ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını da istedi. Bu çalışmanın İstanbul’dan başlatılması talimatını veren Erdoğan, “İstanbul’un müze şehir olması için gereken adımlar atılsın” ifadesini kullandı. Kurul salı günü İstanbul’da yeniden toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu toplantısında ise kurul başkanvekili olarak eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi açıkladı. Erdoğan kurulun faiz politikalarıyla ilgili çalışma yapmasını istedi. Çarşamba günü İstanbul’da toplanacak kurul, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyerek değerlendirmeler yapacak.
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