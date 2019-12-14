MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması
GeriGündem İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yılmaz BEZGİN - Yüksel KOÇ - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul (DHA)
14.12.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Aksaray’da metronun raydan çıkmasıyla duran seferler çalışmaların ardından tekrar başladı. 5 saat aksayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferler 18.10 itibarıyla başladı.

10
  • İstanbulda metroda arıza yoğunluğu
  • İstanbulda metroda arıza yoğunluğu
  • İstanbulda metroda arıza yoğunluğu
  • İstanbulda metroda arıza yoğunluğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aksaray’da metronun raydan çıkması nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamadı. Olay nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ekiplerin başlattığı çalışmalar 5 saat sonunda tamamlandı.

Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler saat 18.10 itibarıyla tekrar başladı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz." denildi.

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2019)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle