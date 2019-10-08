İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonları: 19 tutuklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonları: 19 tutuklama
GeriGündem İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonları: 19 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
08.10.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonları: 19 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonları: 19 tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, suç örgütünün özellikle İran ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri para karşılığında farklı güzergahlar kullanarak Avrupa ülkelerine çıkardığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği 3 farklı operasyonda 31 zanlıyı gözaltına aldı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda, 45 pasaport, 34 kimlik, 2 bot, 30 can yeleği ve sahte pasaport yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile yüklü miktarda avro ve dolar ele geçirildi. Ayrıca, 3 minibüs ve 1 tıra da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden, 19'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

129 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında sürdürülen çalışmalarda, suç örgütü üyelerinin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı 129 düzensiz göçmen de yakalandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Haramidere'de metrobüs kazası
Vapurda iğrenç olay... Videoyu çeken genç kadın konuştu
Madalyaları kayıp, avukatı konuştu: 'Nerede olduğunu bilmiyoruz'
Bu nasıl bina? Korkuya sebep oldu! Bakın neden böyle inşa edilmiş