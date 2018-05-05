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    İstanbul merkezli 6 ilde PKK operasyonu!

    Çağatay KENARLI/DHA
    05.05.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya düzenlenen 2 farklı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında 1 Mayıs'ta ses bombası atan 2 şüpheli de bulunuyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki kadın yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak'ta operasyon düzenledi. İstanbul'da Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde bulunan adreslere giren TEM ekipleri toplam 12 kadını yakalayarak gözaltına adı. Gözaltına alınan kadınlar sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 7 kişi aranıyor.

    1 MAYIS'TA SES BOMBASI ATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

    Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'ta Ümraniye'de ses bombası atan kişileri de belirledi. TEM ekipleri, şüphelilerin terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi iki kişi olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için Ümraniye'de bulunan iki adrese baskın yaparak 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Etiketler: gündem
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