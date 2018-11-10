İstanbul Maratonu’na katılanlara sağlık önerileri
Vodafone İstanbul Maratonu yarın(pazar günü) koşulacak. Profesyonel ve amatör binlerce koşucunun katılacağı maratondan önce ve sonra sağlık sorunları ve sakatlıklar yaşamamak için bazı önlemler almak gerekiyor.
Kardiyoloji ve spor hekimliği uzmanı Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu, maraton günü, kahvaltının en az iki saat önce tamamlanması, yüksek miktarda karbonhidrat ve şeker alınmaması, koşudan 15 dakika ve başlamadan hemen önce yeterli su içilmesi uyarılarında bulundu.
Kaşıkçıoğlu, “Maraton güzeldir. Çünkü vücutta endorfin dediğimiz keyif ve bağımlılık yaratan hormonunun üretimini artırır. Bu yüzden, ne kadar zorlu olursa olsun sonunda mesafeyi tamamlayanın yüzünü güldürür” diyor. Ancak gerek yarı maraton gerekse tam veya ultra-maratonu sorunsuz tamamlamak ciddi bir program ve çalışmanın gerektiğini de hatırlatıyor. Maraton sporunu etkin yapan sporcuların dahi kendi uygun çalışma programından uzaklaştıklarında ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabileceklerini hatırlatan Kaşıkçıoğlu, “Maratona katılmaya karar vermek sadece bir başlangıç. Bundan sonra kalp, akciğerler ve kasların birbiriyle sorunsuz bir şekilde bir saatin dişlileri gibi işleyebileceği antrenmanları aylar hatta yıllar öncesinde başlamak gerekir. Her şeyden önce, şiddeti iyi ayarlanabilen uzun süreli ve yorucu antrenmanlara başlamadan önce ciddi bir sağlık kontrolünden geçirilmesi oldukça önemli” diyor.
GİZLİ KALAN SAĞLIK SORUNLARI ÇIKABİLİR
Maratonun bedenin her hücresi için bir stres faktörü olduğunu belirten Kaşıkçıoğlu, şunları söylüyor:
“Maratondan sonra ciddi kas liflerinde parçalanmalar sonucu önemli sakatlıklar, böbrek fonksiyonlarında bozulma, bağırsak, idrar yolları kanamaları, bayılmalar, kafa travmaları, kalp krizleri ve ölümlerle karşılaşılabileceği gerçeğini unutmamak gerekir. Bu sebeplerle maratonlara katılmaya düşünenlerin en üst düzey zorlanmada gizli bir sağlık problemiyle karşılaşma olasılık ve risklerinin değerlendirilmesi hayati önem taşıyor.”
UYKUNUZU İYİ ALIN
Maraton sabahı ve öncesi:
* Uykunuzu iyi alın ve zinde uyanın.
* Herhangi bir sağlık şikayetiniz varsa maratona katılmaktan vazgeçin.
* Kahvaltınızı maratondan en az iki saat önce tamamlayın.
* Kahvaltınızda karbonhidrat ve şeker miktarını düşük düzeyde tutun.
* Uygun ayakkabı ve kıyafet giyin.
* Maratondan 15 dakika ve başlamadan hemen önce yeterli sıvıyı alın.
ŞİKAYET BAŞLADIYSA KOŞMAK İÇİN ISRAR ETMEYİN
Maraton sırasında;
* Önce 10-15 dakika düşük tempoda yürüyün.
* Yeterli ve uygun sıvı alın.
* Herhangi bir şikayet olduğunda koşmak için ısrar etmeyin. Maratonu yarıda kesin ve gözlemcisi sağlık ekiplerini haberdar edin. Bunun hayati önemi var. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız sağlık ekiplerini haberdar ederken uygun zemine uzanıp bir süre her iki bacağınızı yükseltin.
* İlk saatlerde kahve içmeyin.
* Sonrasında sigara içmeyin, içilen ortamlarda bulunmayın.
* Yine sonrasındaki saatlerde aşırı ve ağır öğünlerin tüketilmesinden kaçının.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle