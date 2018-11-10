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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.11.2018 - 00:24, Son Güncelleme:

İstanbul Maratonu’na katılanlara sağlık önerileri

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
İstanbul Maratonu’na katılanlara sağlık önerileri

Vodafone İstanbul Maratonu yarın(pazar günü) koşulacak. Profesyonel ve amatör binlerce koşucunun katılacağı maratondan önce ve sonra sağlık sorunları ve sakatlıklar yaşamamak için bazı önlemler almak gerekiyor.

Kardiyoloji ve spor hekimliği uzmanı Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu, maraton günü, kahvaltının en az iki saat önce tamamlanması, yüksek miktarda karbonhidrat ve şeker alınmaması, koşudan 15 dakika ve başlamadan hemen önce yeterli su içilmesi uyarılarında bulundu.

Kaşıkçıoğlu, “Maraton güzeldir. Çünkü vücutta endorfin dediğimiz keyif ve bağımlılık yaratan hormonunun üretimini artırır. Bu yüzden, ne kadar zorlu olursa olsun sonunda mesafeyi tamamlayanın yüzünü güldürür” diyor. Ancak gerek yarı maraton gerekse tam veya ultra-maratonu sorunsuz tamamlamak ciddi bir program ve çalışmanın gerektiğini de hatırlatıyor. Maraton sporunu etkin yapan sporcuların dahi kendi uygun çalışma programından uzaklaştıklarında ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabileceklerini hatırlatan Kaşıkçıoğlu, “Maratona katılmaya karar vermek sadece bir başlangıç. Bundan sonra kalp, akciğerler ve kasların birbiriyle sorunsuz bir şekilde bir saatin dişlileri gibi işleyebileceği antrenmanları aylar hatta yıllar öncesinde başlamak gerekir. Her şeyden önce, şiddeti iyi ayarlanabilen uzun süreli ve  yorucu antrenmanlara başlamadan önce ciddi bir sağlık kontrolünden geçirilmesi oldukça önemli” diyor.

GİZLİ KALAN SAĞLIK SORUNLARI ÇIKABİLİR

Maratonun bedenin her hücresi için bir stres faktörü olduğunu belirten Kaşıkçıoğlu, şunları söylüyor:

“Maratondan sonra ciddi kas liflerinde parçalanmalar sonucu önemli sakatlıklar, böbrek fonksiyonlarında bozulma, bağırsak, idrar yolları kanamaları, bayılmalar, kafa travmaları, kalp krizleri ve ölümlerle karşılaşılabileceği gerçeğini unutmamak gerekir. Bu sebeplerle maratonlara katılmaya düşünenlerin en üst düzey zorlanmada gizli bir sağlık problemiyle karşılaşma olasılık ve risklerinin değerlendirilmesi hayati önem taşıyor.”

UYKUNUZU İYİ ALIN

Maraton sabahı ve öncesi:

* Uykunuzu iyi alın ve zinde uyanın. 

* Herhangi bir sağlık şikayetiniz varsa maratona katılmaktan vazgeçin.

* Kahvaltınızı maratondan en az iki saat önce tamamlayın.

* Kahvaltınızda karbonhidrat ve şeker miktarını düşük düzeyde tutun.

* Uygun ayakkabı ve kıyafet giyin.

* Maratondan 15 dakika ve başlamadan hemen önce yeterli sıvıyı alın.

ŞİKAYET BAŞLADIYSA KOŞMAK İÇİN ISRAR ETMEYİN

Maraton sırasında;

* Önce 10-15 dakika düşük tempoda yürüyün.

* Yeterli ve uygun sıvı alın.

* Herhangi bir şikayet olduğunda koşmak için ısrar etmeyin. Maratonu yarıda kesin ve gözlemcisi sağlık ekiplerini haberdar edin. Bunun hayati önemi var. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız sağlık ekiplerini haberdar ederken uygun zemine uzanıp bir süre her iki bacağınızı yükseltin.

* İlk saatlerde kahve içmeyin.

* Sonrasında sigara içmeyin, içilen ortamlarda bulunmayın.

* Yine sonrasındaki saatlerde aşırı ve ağır öğünlerin tüketilmesinden kaçının.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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