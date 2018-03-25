İstanbul Lale Festivali ne zaman başlayacak?

Lale festivali ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 'İstanbul Lalesiyle Buluşuyor' temasıyla 2005 yılında başlayan İstanbul Lale Festivali bu yıl 1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. İşte program listesi.

Bu yıl onüçüncüsü düzelenen İstanbul Lale Festivali için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. İstanbul Lale Festivali süresince Emirgan Korusu ve Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı, çeşitli etkinliklere sahne olacak. İşte, lale festivali programı hakkında detaylı bilgiler. İSTANBUL’DA LALE ZAMANI

1‐30 NİSAN 2018

13. İSTANBUL LALE FESTİVALİ PROGRAMI Etkinlik Adı Tarih Saat Yer 13. İstanbul Lale Festivali Açılışı Emirgan Korusu Dünyanın En Büyük Lale’den Halısı Tanıtım Programı Sultanahmet Meydanı Lalenin Hikayesi Sergisi – İLAV İstanbul Lale Vakfı, Sergi Salonu Emirgan Korusu VUSLAT: Cemre ve Lale Sergisi – İSMEK Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi İstanbul Lale Kupası

ITF Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası 9 – 15 Nisan 2018 Maltepe Sahil Spor Tesisleri İstanbul Lale Festivali

Plaj Futbolu Turnuvası 24 – 29 Nisan 2018 Maltepe Sahili Emirgan Korusu Etkinlikleri 1-30 Nisan 2018 11:00

19:00 Emirgan Korusu

Beyaz Köşk Bahçesi Sultanahmet Meydanı Etkinlikleri 1-30 Nisan 2018 11:00

19:00 At Meydanı Kadıköy Göztepe 60.Yıl Parkı Etkinlikleri 1-30 Nisan 2018 11:00

19:00 Kadıköy Göztepe

60. Yıl Parkı En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması

Ödül Töreni Emirgan Korusu