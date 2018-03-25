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    İstanbul Lale Festivali ne zaman başlayacak?

    Hürriyet Haber
    25.03.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Lale festivali ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 'İstanbul Lalesiyle Buluşuyor' temasıyla 2005 yılında başlayan İstanbul Lale Festivali bu yıl 1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. İşte program listesi.

    Bu yıl onüçüncüsü düzelenen İstanbul Lale Festivali için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. İstanbul Lale Festivali süresince Emirgan Korusu ve Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı, çeşitli etkinliklere sahne olacak. İşte, lale festivali programı hakkında detaylı bilgiler.

    İSTANBUL’DA LALE ZAMANI
    1‐30 NİSAN 2018
    13. İSTANBUL LALE FESTİVALİ PROGRAMI
    Etkinlik AdıTarihSaatYer
    13. İstanbul Lale Festivali Açılışı  Emirgan Korusu
    Dünyanın En Büyük Lale’den Halısı Tanıtım Programı  Sultanahmet Meydanı
    Lalenin Hikayesi Sergisi – İLAV  İstanbul Lale Vakfı, Sergi Salonu Emirgan Korusu
    VUSLAT: Cemre ve Lale Sergisi – İSMEK  Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
    İstanbul Lale Kupası
    ITF Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası    		9 – 15 Nisan 2018 Maltepe Sahil Spor Tesisleri
    İstanbul Lale Festivali
    Plaj Futbolu Turnuvası    		24 – 29 Nisan 2018 Maltepe Sahili
    Emirgan Korusu Etkinlikleri1-30 Nisan 2018 11:00
    19:00    		Emirgan Korusu
    Beyaz Köşk Bahçesi
    Sultanahmet Meydanı Etkinlikleri1-30 Nisan 201811:00
    19:00    		At Meydanı
    Kadıköy Göztepe 60.Yıl Parkı Etkinlikleri1-30 Nisan 201811:00
    19:00    		Kadıköy Göztepe
    60. Yıl Parkı
    En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması
    Ödül Töreni    		  Emirgan Korusu
    Etiketler: lale festivali ne zaman , SeoHaber , NoMobil , gündem
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