İstanbul Lale Festivali ne zaman başlayacak?

Bu yıl onüçüncüsü düzelenen İstanbul Lale Festivali için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. İstanbul Lale Festivali süresince Emirgan Korusu ve Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı, çeşitli etkinliklere sahne olacak. İşte, lale festivali programı hakkında detaylı bilgiler.
|İSTANBUL’DA LALE ZAMANI
1‐30 NİSAN 2018
13. İSTANBUL LALE FESTİVALİ PROGRAMI
|Etkinlik Adı
|Tarih
|Saat
|Yer
|13. İstanbul Lale Festivali Açılışı
|Emirgan Korusu
|Dünyanın En Büyük Lale’den Halısı Tanıtım Programı
|Sultanahmet Meydanı
|Lalenin Hikayesi Sergisi – İLAV
|İstanbul Lale Vakfı, Sergi Salonu Emirgan Korusu
|VUSLAT: Cemre ve Lale Sergisi – İSMEK
|Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
|İstanbul Lale Kupası
ITF Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası
|9 – 15 Nisan 2018
|Maltepe Sahil Spor Tesisleri
|İstanbul Lale Festivali
Plaj Futbolu Turnuvası
|24 – 29 Nisan 2018
|Maltepe Sahili
|Emirgan Korusu Etkinlikleri
|1-30 Nisan 2018
| 11:00
19:00
|Emirgan Korusu
Beyaz Köşk Bahçesi
|Sultanahmet Meydanı Etkinlikleri
|1-30 Nisan 2018
|11:00
19:00
|At Meydanı
|Kadıköy Göztepe 60.Yıl Parkı Etkinlikleri
|1-30 Nisan 2018
|11:00
19:00
|Kadıköy Göztepe
60. Yıl Parkı
|En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması
Ödül Töreni
|Emirgan Korusu