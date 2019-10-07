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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul kurtuluşunu kutladı

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İstanbul kurtuluşunu kutladı

İstanbul'un kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü Taksim’de törenle kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını büyük bir rahmetle anıyorum” dedi.

İstanbul kurtuluşunu kutladı

Törende okullar arasında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu tarafından verildi.

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