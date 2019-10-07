İstanbul kurtuluşunu kutladı
İstanbul'un kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü Taksim’de törenle kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını büyük bir rahmetle anıyorum” dedi.
Törende okullar arasında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu tarafından verildi.
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