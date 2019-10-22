İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, yurt içi ve yurt dışından pek çok yazarı bir araya getirecek. Yüzlerce imza günü ve farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?
TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle her yıl düzenlenen, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Kasım ayına günler kala, fuarın başlangıç tarihi merak konusu oldu. İşte, TÜYAP kitap fuarı hakkında ayrıntılar...
37 yıldır kesintisiz düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 38'nci kez okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.
ZİYARET SAATLERİ:
Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)
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