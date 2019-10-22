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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?

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İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, yurt içi ve yurt dışından pek çok yazarı bir araya getirecek. Yüzlerce imza günü ve farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle her yıl düzenlenen, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Kasım ayına günler kala, fuarın başlangıç tarihi merak konusu oldu. İşte, TÜYAP kitap fuarı hakkında ayrıntılar...

37 yıldır kesintisiz düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 38'nci kez okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.

ZİYARET SAATLERİ:

Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)

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