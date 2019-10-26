İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım devam ediyor... 2019 TÜYAP ne zaman?
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu sene de çok sayıda okuyucuyu yazarlar ve kitaplarla buluşturmaya hazırlanıyor. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, imza günlerinde bu sene de ziyaretçilere kapısını açacak. Uluslararası Salon, fuarın ilk dört günü boyunca açık olacak. Peki, 2019 istanbul İstanbul Kitap Fuarı ne zaman organize edilecek? İşte, merak edilenler.
"2019 TÜYAP ne zaman?" sorusu çok sayıda kitapsever tarafından araştırılmaya başlandı. Kasım ayında ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Kitap Fuarı, hafta içi ve hafta sonu konuklarını bekleyecek. Peki, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar.
TÜYAP BU SENE NE ZAMAN?
İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.
ZİYARET SAATLERİ:
Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)
TÜYAP NEREDE?
TÜYAP'ın internet sitesindeki iletişim bilgilerine göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de yer alıyor.
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