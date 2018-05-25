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    İstanbul kilitlendi! Metrobüse hücum

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 19:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar metrobüslere akın etti.

    Akşam 17.30 gibi başlayan trafik, hem iş çıkışına denk gelmesi hem de haftanın son günü olması nedeniyle İstanbullulara çile çektirdi.. Özellikle ana arterlerde hissedilen trafik, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

    METROBÜS DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

    İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk yaşanıyor. Kuyruğun devam ettiği durakta vatandaşlar metrobüse akın ederken, Twitter kullancıları metrobüs duraklarındaki kalabalık nedeniyle nefes bile alınmadığını paylaşıyor

     

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