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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul kayıt kapsamından çıktı

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İstanbul kayıt kapsamından çıktı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ‘İstanbul’da kayıt dışı Suriyelilere 20 Ağustos’a kadar süre tanınması’ konusunda “Birkaç ili bir noktadan sonra kayıt kapsamından çıkardık. İstanbul’a kayıt kabul etmiyoruz ve bunu 2-3 yıldan beri de devam ettiriyoruz” dedi.

Soylu, dün NTV’ye başta Suriyeliler ve göçmenler olmak üzere gündemle ilgili açıklamalarda bulunurken özetle şunları söyledi:

KAVRAM KARGAŞASI

(İstanbul’daki Suriyeliler) Göç meselesine sadece Suriyeliler açısından bakılmaması gerekir. Farklı Asya ve Afrika ülkelerinden Türkiye’ye, bir kısmı kaçak bir kısmı düzenli olmak üzere göç dalgası var. Türkiye’de bunların toplam sayısı 4.9 milyon. 3 milyon 634 bini geçici koruma kapsamında, 337 bin civarı uluslararası koruma kapsamında. Türkiye’de bir kavram kargaşası var, onu da düzeltmek açısından söylüyorum. Türkiye’de 28 mülteci var aslında. Çünkü Türkiye 1950’lilerde bir karar aldı, biz Avrupa ülkelerinin dışından mülteci kabul etmiyoruz. 1 milyon 23 bin civarında bizim ikametlimiz var. Bunlar öğrenci ve çalışanlar. Türkiye içerisinde bulunanlar.

(Suriyelilere 20 Ağustos’a kadar süre tanınması) Birkaç ili bir noktadan sonra kayıt kapsamından çıkardık ve bunlardan biri de İstanbul’du. ‘Artık İstanbul’a kayıt kabul etmiyoruz’ dedik ve bunu 2-3 yıldan beri de devam ettiriyoruz. İstanbul’da toplam 547 bin Suriyeli geçici koruma kapsamında. Fakat başka illerden İstanbul’a bir akım var. Biz bunu gördükçe onları kendi merkezlerine gönderdik. Güncelleme yaparken de hangi ildeyse son zamana kadar o ilde de güncellemelerini kabul ettik. Güncellemeler bittikten sonra operasyonlara başladık. Amacımız Türkiye’deki göçmenlerin yerlerini bilmek.
İstanbul’da 1 milyon 69 bin kayıt var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen. Bunlarla ilgili bir problem yok. Problem, İstanbul’da ve Türkiye’de kayıtsız kaçak göçmenler ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul’da yaşayan Suriyelilerle ilgili. İstanbul’da 12 Temmuz’dan bu yana 6 bin 122 kişi yakaladık. Bunların 2 bin 691’i Afgan, 1619’u Pakistanlı, sadece 1000 civarı Suriyeli. Bangladeş, Özbekistan, Sri Lanka, Fas, Cezayir, bunları yakalıyoruz ve Suriyeliler hariç, ülkelerine geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz. Suriyelileri geçici koruma kapsamında oldukları için ‘Size 20 Ağustos’a kadar gitme imkanı tanıyoruz’ deyip bırakıyoruz. Tamamen kayıtsız Suriyeliler de var. Bunları kamplara gönderiyoruz. Suriyelilerden, geçici koruma kapsamındakilerden kimseyi sınır dışı yapmadık.”

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