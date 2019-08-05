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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul-İzmir 100 kilometre daha kısa

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İstanbul-İzmir 100 kilometre daha kısa

İstanbul-İzmir arası, otoyolun açılmasıyla 100 kilometre kısaldı. 192 kilometrelik yeni bölümün hizmete girmesiyle 8.5 saatlik yol, 3.5 saate indi. Otoyol turistik ve ekonomik merkezleri yakınlaştırdı.

Daha önce 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan İstanbul-İzmir otoyolunun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik son kesimi dün hizmete girdi.

Toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Anadolu otoyolu üzerinde yer alan Gebze Köprülü kavşağından 2.5 km ileride Muallimköy kavşağı ile başlıyor. Ardından Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi’ni aşarak devlet yoluna paralel ilerliyor. Orhangazi Kavşağı’ndan sonra Ovaakça mevkiinde Bursa Çevre Otoyolu’na bağlanıyor. Susurluk ve Balıkesir’in kuzeyinden Savaştepe, devamında Soma-Akhisar-Saruhanlı-Turgutlu sonrası Karasuluk mevkisinde Otogar kavşağında son buluyor.

YILLIK 3.43 MİLYAR LİRA TASARRUF

İstanbul-İzmir otoyoluyla, Edirne-İstanbul-Ankara otoyolu ile İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme otoyolu birleşerek, Marmara ve Ege bölgeleri otoyol ağıyla bağlanmış oldu. Yapımı devam eden Kuzey Marmara otoyolu (YSS Köprüsü dahil), Çanakkale Malkara otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) ve yapımı planlanan Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile birlikte Marmara otoyol entegrasyonu tamamlanacak, İzmir ve Aydın’ın; Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a olan mesafesi kısalacak.

2019 yılı tahmini trafik değerlerine göre zamandan 2.5 milyar TL, akaryakıtta da toplam 0.93 milyar TL olmak üzere yıllık toplam 3.43 milyar TL tasarruf sağlanacak. İstanbul-İzmir otoyolu ile trafikte beklemeler de azalacağından, emisyon salınımında yıllık yaklaşık 374.997 ton azalma olacağı da hesaplanıyor.

Yapımına 2010’da başlanan ve ‘Yap-İşlet-Devret’ finansman modeliyle inşa edilen İstanbul-İzmir otoyolu, 384 km otoyol ve 42 km bağlantı yolu olmak üzere 426 km uzunluğa ulaştı. Otoyolun maliyeti Osmangazi Köprüsü de dahil, 11 milyar doları buldu.

Otoyolun hizmete girmesiyle İzmir ve Aydın illerinin turizm sezonunun uzaması, Çeşme, Foça, Dikili, Kuşadası, Selçuk, Didim, Bodrum ve Bergama gibi turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısının da artması bekleniyor.

Ege’den Avrupa’ya yapılan gıda ihracatında da hızlandırması beklenen otoyol, Akdeniz Bölgesi’ne ulaşımı da kısaltacak.

GEÇİŞ ÜCRETİ 256 LİRA

İSTANBUL-İzmir otoyolu geçiş ücreti, Osmangazi Köprüsü dahil otomobiller için 256.30 TL olarak açıklandı. Aynı güzergâhta 2 akslı araçlar (minibüs, kamyonet) 410.05 TL, aks adedi 3 olan otobüs ve kamyonlar 486.95 TL, aks adedi 4 ve 5 olan araçlar 645.85 TL, aks adedi 6 ve daha fazla olan kamyon ve treylerler 815 lira, motosikletler ise
179 TL ödeyecek.

102 BİN DAİRELİK BETON

İstanbul-İzmir otoyolu boyunca bir adet asma köprü, 1623 yaklaşma viyadüğü, iki çelik viyadük, 36 viyadük, üç tünel, 179 köprü, 715 hidrolik menfez, 291 altgeçit, 22 kavşak ve 18 servis alanı bulunuyor.

Projenin tamamında 3 milyon 901 bin 801 metreküp beton kullanıldı. Bu beton miktarı, her biri 100 metrekare olan toplam 102 bin 679 daire ve 410 bin 716 kişinin yaşayacağı bir şehire denk geliyor.

Sadece Osmangazi Köprüsü’nde kullanılan 109 bin 490 ton çelikle de 73 bin otomobil üretilebiliyor. Otoyol üzerinde yer alan Bornova Viyadüğü ise 2 bin 238 metre uzunluğu, 56 adet açıklığı ve 114 adet ayağı ile işletmeye açılan otoyollar üzerinde yer alan en uzun betonarme viyadük unvanına sahip oldu.

Orhangazi Tüneli de 3 bin 590 metre uzunluğu ile otoyollar üzerinde yer alan en uzun tünel olarak kayıtlara geçti.

Yapım aşamasında projede yaklaşık 8 bin 500 kişi çalıştı. İşletme aşamasında da Otoyol Hizmet Tesisleri ile işletme ve bakım personeli olarak toplam 6 bin 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

680 kamera, 108 değişken mesaj işareti ve 47 değişken trafik işareti ile tüm otoyol Bursa Ana Kontrol Merkezi’nden tek bir noktadan gözlemlenip trafik yönetimi yapılacak.

EKOLOJİK KORİDORLAR

OTOYOL güzergâhı boyunca belirlenen ekolojik koridorlar dikkate alınarak; yaban hayatın bölünmüşlüğü engellenecek şekilde projede ekolojik alt ve üstgeçitler yapıldı. Viyadükler gözden geçirildi ve yaban hayatına ait koridorların korunması için çalışma yapıldı. Yalova Altınova’daki Hersek Lagünü’nde bulunan kuş türlerinin yaşam alanı için, köprü hattı kavisli yapıldı. Güzergâh, Uluabat Gölü’nün güneyinden kuzeyine alınarak RAMSAR koruma alanı dışına çıkıldı. Otoyol hattı Uluabat Gölü’nün güney kıyısında bulunan önemli habitattan uzakta yapıldı.

İstanbul-İzmir 100 kilometre daha kısa

10. ŞEHİR HASTANESİ

TÜRKİYE’nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi’nin bünyesinde 6 farklı branş hastanesi hizmet verecek. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi 200, adli psikiyatri hastanesi ise 100 yatak kapasiteli. Hastanede 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz günü hasta kabulüne başladı. İlk 15 günde 1000 ameliyat, 200 doğum gerçekleşti. Hastanede 19 günde 45 bin hasta ayakta, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü.

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