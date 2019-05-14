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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul itirazına ret

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
İstanbul itirazına ret

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle İstanbul’daki 39 ilçenin tamamında tüm seçimlerin iptali talebini ayrı ayrı reddetti. YSK, CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin iptali için ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyu da kabul etmedi.

GEREKÇE: YSK KARARLARI KESİN

CHP, “sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı” gerekçesiyle İstanbul’da 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs’ta YSK tarafından iptal edilmesi nedeniyle, İstanbul’daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin iptalini istemişti. CHP ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle geçen hafta YSK’ya başvurmuştu. İYİ Parti de aynı talepte bulunmuştu.
YSK, dünkü toplantısında tüm başvuruları görüşerek, iki partinin ‘tam kanunsuzluk’tan iptal taleplerini “YSK’ca verilen kararlarının kesin olduğu” gerekçesiyle oybirliğiyle reddetti. Bu karar ışığında İstanbullular 23 Haziran’da sadece İstanbul büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gidecekler.

İYİ PARTİ’DEN BİR İTİRAZ DAHA

İYİ Parti, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için de dün YSK’ya başvurdu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “YSK İstanbul büyükşehir seçimlerini sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden teşkil edilmemesi nedeniyle iptal etti. Oysa daha önce aynı sebeple seçim kanununun 29. maddesine aykırı olarak Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi sebebiyle İYİ Parti olarak biz müracaat etmiştik. Bu müracaatımız reddedilmişti. Biz tarihe not düşmek için tekrar YSK’ya müracaat ediyoruz” dedi. YSK, İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa ilçes seçimlerinin iptali için yaptığı başvuruyu da reddetti.

DEMİRCİ BELDESİNDE SEÇİM TEKRARI

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde belediye başkanlığını kazanan Büyük Birlik Partisi adayı Ramazan Bozlak’ın mazbatası YSK tarafından iptal edildi. Yeni belediye başkanı seçmesi gereken belediye meclisinin asıl ve yedek tüm üyeleri istifa edince Demirci beldesinde, yeniden seçim yapılması kararı verildi. 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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