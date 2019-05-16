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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN -Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA)
16.05.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Ziya Bülent Öner yemin etti

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İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Ziya Bülent Öner yemin etti

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesinin ardından, yerine gelen İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner bugün törenle yemin etti.  AK Parti ve CHP  temsilcilerinin de katıldığı yemin töreninde Hakim Ziya Bülent Öner, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah yüzümüze baksın" dedi.

 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal, emekliye ayrılmak için dilekçe vermişti.  İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı da olan Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na vermişti.  İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı İstanbul 16 Aile Mahkemesi'nin Hakimi Ziya Bülent Öner'i  İl Seçim Kurulu Başkanlığına getirdi. Hakim Öner daha önce de ilçe seçim kurulu başkanlığı yapmıştı.

Hakim Ziya Bülent Öner bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda iki üye hakim ve parti temsilcilerinin önünde yemin ederek resmen İl Seçim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı.  Yemin törenini  AK Parti temsilcisi avukat Mehmet Kırmızı ve CHP temsilcisi Mehmet Süleyman Türker izledi.  Hakim Ziya Bülent Öner yemine başlamadan önce eski başkan Müberra Gürdal'ı 1982'den beri tanıdığını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah yüzümüze baksın" dedi. Yemin eden Hakim Öner, "Bu yeminime sonuna kadar uyacağıma garanti ediyorum dedi" dedi. 

İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner ile üye hakim Fatma Nilgün Uçar ve Nihal Koç and içme tutanağını imzaladı.

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