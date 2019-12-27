İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan ‘uyuz’ açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da uyuz vak'alarının arttığı iddiaları ve acillerde oluşan grip yoğunluğunu değerlendirdi. Memişoğlu, “Uyuz vak'aları görülüyor ama bu doğal bir süreç. Ama şunu söyleyeyim geçmiş yıllara göre anormal bir artış şu anda tespit edilmiş değil. Acil servislere acil olmayan, bazı kendisini acil hisseden hastalarımız da geliyor. Buna daha dikkat etmek lazım” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son dönemde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan uyuz vak'alarının ardından İstanbul’da da vak'aların arttığı iddialarına yönelik konuştu. Şişli’de katıldığı bir toplantıda konuşan Memişoğlu, vak'alarda geçmiş yıllara oranla herhangi bir artış olmadığını ifade etti. Memişoğlu, acillerde oluşan grip yoğunluğunu da değerlendirerek zaman zaman acil olmayan hastaların da acil servise geldiğini belirtti.

‘GEÇMİŞ YILLARA GÖRE ANORMAL BİR ATIŞIMIZ YOK’

İstanbul’da uyuz vak'alarının arttığı iddialarına ilişkin konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Öyle bir artışımız yok ama şöyle bir şey var, kış dönemi dolayısıyla solunum enfeksiyonları bazen artıyor bu doğal bir süreç. İstanbul’da beklediğimizden çok büyük ne üst solunum yolu enfeksiyonu ne diğer hastalıklarla ilgili bir artışımız yok. Tabi ki uyuz çıkacak, birkaç tane de olsa veya üst solunum yolu enfeksiyonları olacak. Acillere insanlar hava değişimi için gelecek ama geçmiş yıllara göre anormal bir atışımız yok. Bunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bir kere sayısal olarak anlamlı diyebilmemiz için istatistik verilerle çalışmak lazım. Şu anda bir rakam yok elimizde bazen mevsimsel, bölgesel olarak uyuz vak'aları görülüyor ama bu doğal bir süreç. Hiç yok diyemeyiz bunlar zaten hastalık ama şunu söyleyeyim geçmiş yıllara göre anormal bir artış şu anda tespit edilmiş değil” diye konuştu.

‘ACİL SERVİSLERE ACİL OLMAYAN BAZI KENDİNİ ACİL HİSSEDEN HASTALARIMIZ DA GELİYOR’

Son günlerde acillerde oluşan yoğunluğu değerlendiren Memişoğlu, “Acil servislere acil olmayan bazı kendini acil hisseden hastalarımız da geliyor. Buna daha dikkat etmek lazım. Çünkü kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonları doğal olarak artıyor. Biz her zaman acile gelen hastayı tedavi etmek ve tanı koymak için uğraşıyoruz ama toplumumuz şunu bilsin, anormal bir artış söz konusu değil” diye konuştu.