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    İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte İstanbul iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar şehirlerindeki iftar saatini merak ederken gün içinde iftara ne kadar kaldı sorusu da merak ediliyor. Ramazan özel sayfasında bulunan imsakiye bölümünde İstanbul'da iftara ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz .İşte İstanbul iftar saati ve iftara ne kadar kaldığını gösteren geri sayım sayacı

    İstanbul iftar vakitleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İstanbul'da iftara kaç saat kaldığını merak eden vatandaşlar iftar 2018 imsakiyesine bakarak iftara ne kadar kaldığını öğreniyor.. Peki İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? 

    İSTANBUL İmsakiye

    Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    1 Ramazan 143916 Mayıs 2018 Çarşamba03:5205:3913:0617:0120:2222:01
    2 Ramazan 143917 Mayıs 2018 Perşembe03:5005:3813:0717:0120:2322:03
    3 Ramazan 143918 Mayıs 2018 Cuma03:4905:3713:0717:0220:2422:04
    4 Ramazan 143919 Mayıs 2018 Cumartesi03:4705:3613:0717:0220:2522:06
    5 Ramazan 143920 Mayıs 2018 Pazar03:4605:3513:0717:0220:2622:07
    6 Ramazan 143921 Mayıs 2018 Pazartesi03:4505:3413:0717:0220:2722:09
    7 Ramazan 143922 Mayıs 2018 Salı03:4305:3413:0717:0320:2822:10
    8 Ramazan 143923 Mayıs 2018 Çarşamba03:4205:3313:0717:0320:2922:12
    9 Ramazan 143924 Mayıs 2018 Perşembe03:4105:3213:0717:0320:3022:13
    10 Ramazan 143925 Mayıs 2018 Cuma03:3905:3113:0717:0420:3122:14
    11 Ramazan 143926 Mayıs 2018 Cumartesi03:3805:3113:0717:0420:3222:16
    12 Ramazan 143927 Mayıs 2018 Pazar03:3705:3013:0717:0420:3222:17
    13 Ramazan 143928 Mayıs 2018 Pazartesi03:3605:2913:0717:0420:3322:18
    14 Ramazan 143929 Mayıs 2018 Salı03:3505:2913:0717:0520:3422:20
    15 Ramazan 143930 Mayıs 2018 Çarşamba03:3405:2813:0817:0520:3522:21
    16 Ramazan 143931 Mayıs 2018 Perşembe03:3305:2813:0817:0520:3622:22
    17 Ramazan 14391 Haziran 2018 Cuma03:3205:2713:0817:0520:3622:23
    18 Ramazan 14392 Haziran 2018 Cumartesi03:3105:2713:0817:0620:3722:24
    19 Ramazan 14393 Haziran 2018 Pazar03:3005:2713:0817:0620:3822:25
    20 Ramazan 14394 Haziran 2018 Pazartesi03:2905:2613:0817:0620:3922:27
    21 Ramazan 14395 Haziran 2018 Salı03:2905:2613:0917:0720:3922:28
    22 Ramazan 14396 Haziran 2018 Çarşamba03:2805:2613:0917:0720:4022:29
    23 Ramazan 14397 Haziran 2018 Perşembe03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    24 Ramazan 14398 Haziran 2018 Cuma03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    25 Ramazan 14399 Haziran 2018 Cumartesi03:2605:2513:0917:0820:4222:31
    26 Ramazan 143910 Haziran 2018 Pazar03:2605:2513:0917:0820:4222:32
    KADİR GECESİ
    27 Ramazan 143911 Haziran 2018 Pazartesi03:2505:2513:1017:0820:4322:33
    28 Ramazan 143912 Haziran 2018 Salı03:2505:2413:1017:0920:4322:34
    29 Ramazan 143913 Haziran 2018 Çarşamba03:2505:2413:1017:0920:4422:34
    30 Ramazan 143914 Haziran 2018 Perşembe03:2405:2413:1017:0920:4422:35

    Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

    Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

    ğız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

    Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

    Etiketler: ramazan 2018 , iftar saatleri , gündem
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