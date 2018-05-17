İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte İstanbul iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi

İstanbul iftar vakitleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İstanbul'da iftara kaç saat kaldığını merak eden vatandaşlar iftar 2018 imsakiyesine bakarak iftara ne kadar kaldığını öğreniyor.. Peki İstanbul'da iftara ne kadar kaldı?
İSTANBUL İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1439
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:52
|05:39
|13:06
|17:01
|20:22
|22:01
|2 Ramazan 1439
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:50
|05:38
|13:07
|17:01
|20:23
|22:03
|3 Ramazan 1439
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:49
|05:37
|13:07
|17:02
|20:24
|22:04
|4 Ramazan 1439
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:47
|05:36
|13:07
|17:02
|20:25
|22:06
|5 Ramazan 1439
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:46
|05:35
|13:07
|17:02
|20:26
|22:07
|6 Ramazan 1439
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:45
|05:34
|13:07
|17:02
|20:27
|22:09
|7 Ramazan 1439
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:43
|05:34
|13:07
|17:03
|20:28
|22:10
|8 Ramazan 1439
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:42
|05:33
|13:07
|17:03
|20:29
|22:12
|9 Ramazan 1439
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:41
|05:32
|13:07
|17:03
|20:30
|22:13
|10 Ramazan 1439
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:31
|13:07
|17:04
|20:31
|22:14
|11 Ramazan 1439
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:38
|05:31
|13:07
|17:04
|20:32
|22:16
|12 Ramazan 1439
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:37
|05:30
|13:07
|17:04
|20:32
|22:17
|13 Ramazan 1439
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:36
|05:29
|13:07
|17:04
|20:33
|22:18
|14 Ramazan 1439
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:35
|05:29
|13:07
|17:05
|20:34
|22:20
|15 Ramazan 1439
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:34
|05:28
|13:08
|17:05
|20:35
|22:21
|16 Ramazan 1439
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:33
|05:28
|13:08
|17:05
|20:36
|22:22
|17 Ramazan 1439
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:32
|05:27
|13:08
|17:05
|20:36
|22:23
|18 Ramazan 1439
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:27
|13:08
|17:06
|20:37
|22:24
|19 Ramazan 1439
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:30
|05:27
|13:08
|17:06
|20:38
|22:25
|20 Ramazan 1439
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:29
|05:26
|13:08
|17:06
|20:39
|22:27
|21 Ramazan 1439
|5 Haziran 2018 Salı
|03:29
|05:26
|13:09
|17:07
|20:39
|22:28
|22 Ramazan 1439
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:28
|05:26
|13:09
|17:07
|20:40
|22:29
|23 Ramazan 1439
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|24 Ramazan 1439
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|25 Ramazan 1439
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:31
|26 Ramazan 1439
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:32
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1439
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:25
|05:25
|13:10
|17:08
|20:43
|22:33
|28 Ramazan 1439
|12 Haziran 2018 Salı
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:43
|22:34
|29 Ramazan 1439
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:34
|30 Ramazan 1439
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:24
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:35
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
ğız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.