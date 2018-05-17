İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte İstanbul iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi

İstanbul iftar vakitleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İstanbul'da iftara kaç saat kaldığını merak eden vatandaşlar iftar 2018 imsakiyesine bakarak iftara ne kadar kaldığını öğreniyor.. Peki İstanbul'da iftara ne kadar kaldı?

İSTANBUL İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1439 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 Ramazan 1439 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 Ramazan 1439 18 Mayıs 2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 Ramazan 1439 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 Ramazan 1439 20 Mayıs 2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 Ramazan 1439 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 Ramazan 1439 22 Mayıs 2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 Ramazan 1439 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 Ramazan 1439 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 Ramazan 1439 25 Mayıs 2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 Ramazan 1439 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 Ramazan 1439 27 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 Ramazan 1439 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 Ramazan 1439 29 Mayıs 2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 Ramazan 1439 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 Ramazan 1439 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 Ramazan 1439 1 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 Ramazan 1439 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 Ramazan 1439 3 Haziran 2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 Ramazan 1439 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 Ramazan 1439 5 Haziran 2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 Ramazan 1439 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 Ramazan 1439 7 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 Ramazan 1439 8 Haziran 2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 Ramazan 1439 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 Ramazan 1439 10 Haziran 2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1439 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 Ramazan 1439 12 Haziran 2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 Ramazan 1439 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 Ramazan 1439 14 Haziran 2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

ğız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.