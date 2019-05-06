İstanbul iftar saatleri.. İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte 2019 İstanbul Ramazan İmsakiyesi

İstanbul iftar saatleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konuların başında gelirken, 2019 Ramazan İmsakiyesi de aranan konular arasında. Ramazan ayının ilk günün de oruç tutan vatandaşlar İstanbul'da iftar saat kaçta ve İstanbul İftar vakitleri sorularının cevaplarını arıyorlar. İşte Ramazan özel sayfamızda hazırlanmış 2019 Ramazan İmsakiyesi ve İstanbul iftar, sahur vakitleri

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ VE 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih (Sahur) Sabah Öğle İkindi (İftar) (Teravih) 1 06.05.2019 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 2 07.05.2019 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 3 08.05.2019 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49 4 09.05.2019 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51 5 10.05.2019 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 6 11.05.2019 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54 7 12.05.2019 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 8 13.05.2019 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57 9 14.05.2019 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 10 15.05.2019 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00 11 16.05.2019 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 12 17.05.2019 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03 13 18.05.2019 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 14 19.05.2019 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 15 20.05.2019 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07 16 21.05.2019 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 17 22.05.2019 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10 18 23.05.2019 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11 19 24.05.2019 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13 20 25.05.2019 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

İstanbullular Ramazan’ın ilk sahuruna davul sesiyle uyandı

İstanbul’da Ramazan ayının geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine başladı. Ramazan geleneğini devam ettiren davulcular, maniler eşliğinde İstanbullu vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesaileri için gece saatlerinde sokaklara çıktı. İstanbul Beyoğlu’nda maniler eşliğinde gezerek vatandaşları sahura kaldıran davulcular, Ramazan geleneğini devam ettirdi.

Eyüp Sultan Camisi'nde kadınlar yağan yağmura rağmen avluda saf tuttu. İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.



Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere camileri doldurdu. Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi. Bu yıl ibadete açılan ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buradaki İlk teravih namazı çok sayıda vatandaşın katılımıyla eda edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da da ilk teravih için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelenler arasında yer aldı. Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.



İlk teravihte Eyüp Sultan Camii doldu taştı

11 Ayın Sultanı Ramazan, kılınan ilk teravih namazıyla başladı. İlk teravih namazında Eyüp Sultan Camii tıklım tıklım doldu.

İlk teravih namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii’ne akın eden binlerce kişi camiyi doldurdu. İçeride yer kalmayınca vatandaşların bir kısmı caminin avlusuna serdikleri hasır ve kartonlar üzerinde teravih namazını kıldı. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Eyüp Sultan Camii’nin iki minaresi arasına "Oruç tut, sıhhat bul" yazılı mahya asıldı.

İlk teravihi namazını Eyüp Sultan Cami’nde kılmak için Esenyurt’tan gelen Nurullah İser, "Maneviyatı yüksek bir aydayız. Allah herkesin dualarını kabul etsin" dedi. Niyazi Demiral ise, "Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Nice Ramazanlara ulaştırmayı Rabbim nasip etsin" dedi. Eyüp Özer de çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ramazan bereketli aydır. Bereketinden nasiplenmek için buraya geldik" dedi.