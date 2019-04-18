İstanbul için yağış uyarısı! 18 Nisan son dakika hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın Trakya kesimi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Antalya ve Isparta’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. İşte, 18 Nisan son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Van hariç) ile Sivas ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, güncel hava durumu verileri...
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illere ait hava durumu tahminleri ise şöyle;
İSTANBUL °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C: Parçalı bulutlu
BURSA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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