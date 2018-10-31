MHP'den adaylık iddiası... Bedrettin Dalan: Aklımı peynir ekmekle mi yedim?

A Haber'e konuşan Bedrettin Dalan ise, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi. Dalan, adaylık iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti. Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Şu anda beni fevkalade mutlu eden uğraşın içindeyim.

İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir çok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor.



Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Adaylara da başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun."

BEDRETTİN DALAN BİR DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Bedrettin Dalan 25 Mart 1984 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.



Dalan seçimde oyların yaklaşık yüzde 49'unu alarak başkan seçildi. Bedrettin Dalan 5 yıllık başkanlığın ardından 1989 yerel seçimlerinde SHP adayı Nurettin Sözen'e mağlup olarak başkanlığa veda etti.

Bedrettin Dalan 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde ise bu kez DYP'den aday olarak tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olmak için mücadele etti. Ancak Dalan bu seçimde de başkanlığa ulaşamadı. 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 25'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.