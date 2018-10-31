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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.10.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

MHP'den adaylık iddiası... Bedrettin Dalan: Aklımı peynir ekmekle mi yedim?

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MHP'nin İstanbul adayının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Bedrettin Dalan olacağı iddia edildi. Bedrettin Dalan ise iddialara net yanıt verdi: "Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun." dedi.

A Haber'e konuşan Bedrettin Dalan ise, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi. Dalan, adaylık iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti. Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Şu anda beni fevkalade mutlu eden uğraşın içindeyim.

İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir çok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor.

Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Adaylara da başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun."

BEDRETTİN DALAN BİR DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Bedrettin Dalan 25 Mart 1984 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

Dalan seçimde oyların yaklaşık yüzde 49'unu alarak başkan seçildi. Bedrettin Dalan 5 yıllık başkanlığın ardından 1989 yerel seçimlerinde SHP adayı Nurettin Sözen'e mağlup olarak başkanlığa veda etti.

Bedrettin Dalan 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde ise bu kez DYP'den aday olarak tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olmak için mücadele etti. Ancak Dalan bu seçimde de başkanlığa ulaşamadı. 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 25'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Bedrettin Dalan kimdir
Bedrettin Dalan kimdir?
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