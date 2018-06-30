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    İstanbul için son dakika uyarısı: Dikkat! Öğle saatlerinden itibaren....

    İHA
    30.06.2018 - 08:56 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Çankırı çevreleri ile Doğu Toroslar'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı bulutlu 30
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
    İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
    Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
    Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

    Etiketler: Meteoroloji , hava durumu , sağanak yağış , son dakika , haberler
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