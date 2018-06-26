İstanbul için son dakika tahmini geldi, Valilik uyardı! O saatlere dikkat...

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Öte yandan meteorolojik verilere göre, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde salı günü öğleden sonra başlaması beklenen ve perşembe sabah saatlerine kadar yerel olarak süreceği tahmin edilen yağışlarla birlikte, çok sayıda yıldırım düşmesinin de meydana gelmesi bekleniyor.









Uzmanlar, vatandaşları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılacak uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.

Bu arada kuvvetli yağış ve dolu uyarıları İstanbulluları alarma geçirdi. Geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen dolu yağışının araçlara verdiği zarar nedeniyle, bu kez galericiler ve vatandaşlar araçların doludan zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı. Kadıköy'deki bir galeride çalışan Fatih Yaşın, olası dolu yağışına karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl doludan dolayı birçok aracımız zarar gördü. Bugün de önlem amaçlı kendimizce yöntemler ürettik" dedi.