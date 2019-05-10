İstanbul için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri
Ramazan ayının ilk beş gününü geride bırakmaya hazırlanan vatandaşlar, 10 Mayıs tarihli iftar saatlerini merak ediyor. Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul’da ikamet edenler de ezan okunuş saatini erken saatlerden itibaren araştırmaya başladı. İstanbul’da ilk iftar saat 20.12’de yapılmıştı. Peki, İstanbul’da beşinci gün iftarı saat kaçta açılacak? İşte, Diyanet’in imsakiye tablosuna göre, 81 ilin iftar saatleri
Yurt genelinde Ramazan ayının 5’nci günü idrak ediliyor. 29 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında günlük sahur ve iftar saatleri geliyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve iftar hazırlıklarına başlamak isteyen İstanbul’daki vatandaşlar, 10 Mayıs tarihli imsakiye bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, İstanbul için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan İstanbul’da iftara ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:16
|6
|11.05.2019
|04:00
|20:17
|7
|12.05.2019
|03:58
|20:18
|8
|13.05.2019
|03:57
|20:19
|9
|14.05.2019
|03:55
|20:20
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:21
|11
|16.05.2019
|03:52
|20:22
|12
|17.05.2019
|03:51
|20:23
|13
|18.05.2019
|03:49
|20:24
|14
|19.05.2019
|03:48
|20:25
|15
|20.05.2019
|03:46
|20:26
|16
|21.05.2019
|03:45
|20:27
|17
|22.05.2019
|03:44
|20:28
|18
|23.05.2019
|03:42
|20:29
|19
|24.05.2019
|03:41
|20:30
|20
|25.05.2019
|03:40
|20:30
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