İstanbul için günlük rapor istedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine odaklandı. Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarından, İstanbul kampanyası çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili günlük rapor istedi.
CHP MYK, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alındı. İstanbul’da seçim kampanyasının genel koordinatörleri olan Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel seçim çalışmalarına ilişkin MYK’ya bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında yürütülen çalışmaların her gün bir rapor haline getirilerek kendisine sunulmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun herkesin kendisine verilen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.
ERDOĞAN’A 27 MAYIS YANITI
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Öztrak, “Sandığa yapılan darbeler kabul görmüyor. 27 Mayıs darbesine giden süreç ve darbeden sonra yaşananlar tarihe mal olmuştur. Tarihi eğip bükerek siyasi rant devşirmeye çalışanlar CHP’nin demokrasiye dönerken gösterdiği gayretleri gizleyemezler. Binadan ve ranttan başka bir şey görmeyen, Yassıada’yı betona boğan bu zihniyet CHP’nin demokrasi anlayışını idrak edemez” dedi.
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