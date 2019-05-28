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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA  
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul için günlük rapor istedi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
İstanbul için günlük rapor istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine odaklandı. Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarından, İstanbul kampanyası çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili günlük rapor istedi.

CHP MYK, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alındı. İstanbul’da seçim kampanyasının genel koordinatörleri olan Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel seçim çalışmalarına ilişkin MYK’ya bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında yürütülen çalışmaların her gün bir rapor haline getirilerek kendisine sunulmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun herkesin kendisine verilen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.

ERDOĞAN’A 27 MAYIS YANITI

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Öztrak, “Sandığa yapılan darbeler kabul görmüyor. 27 Mayıs darbesine giden süreç ve darbeden sonra yaşananlar tarihe mal olmuştur. Tarihi eğip bükerek siyasi rant devşirmeye çalışanlar CHP’nin demokrasiye dönerken gösterdiği gayretleri gizleyemezler. Binadan ve ranttan başka bir şey görmeyen, Yassıada’yı betona boğan bu zihniyet CHP’nin demokrasi anlayışını idrak edemez” dedi. 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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