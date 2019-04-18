İstanbul için gözler YSK’da

YALOVA KARARI 14 GÜNDE

Bir önceki 2014 yerel seçimlerinde Yalova’da YSK, CHP’nin 6 oy farkla kazandığı seçimde, oy kullanma ehliyeti olmayan 7 kişinin oy kullandığına karar vererek iptal etmişti. AK Parti’nin olağanüstü itirazı üzerine Yalova’da seçim iptali kararı 14 günde verilmişti. AK Parti, YSK’ya 7 Nisan 2014’te başvurmuş, 21 Nisan’da seçim iptali ve yenilenmesi kararı alınmıştı. Yalova kararı 11 üyenin 9’unun oyuyla verilmişti. YSK’nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla veriliyor. YSK’nın verdiği kararlar kesin nitelik taşıyor.

SEÇMEN İNCELEMESİ

AK Parti, 2014 yılı itirazında İstanbul’daki gibi Yalova’da da “kısıtlılar, askerler ve sandık kurulu üyelerinin seçmen olmadığı halde oy kullandığını” öne sürerek iptal istemişti. YSK ara kararı vererek, ilçe seçim kurulundan, oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespit edilmesini talep etmişti. Bu yanıt ışığında kurul, CHP’nin 6 oy farkla kazandığı seçimde, oy kullanma ehliyeti olmayan 7 kişinin oy kullandığını belirleyerek seçimi iptal etmişti.

4 YERDE SEÇİM İPTALİ

YSK, 31 Mart seçimlerinde Artvin Yusufeli, Denizli Honaz, Kırıkkale Keskin ve Adıyaman Kesiktepe’deki yerel seçimleri seçim sonucunu etkileyecek şekilde kısıtlı seçmenler oy kullandığı gerekçesiyle yeniletmişti.

YSK’nın içtihatlarına göre olağanüstü itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için “öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması” ve “bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması” gerekiyor.

KISITLI SEÇMENLER

AK Parti’nin YSK’ya sunduğu 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, İstanbul’da oy kullanan 2 bin 308 kısıtlı seçmen ile yerine oy kullanılan 1229 ölü seçmen tespit edildiği, kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların toplamının 19 bin 350 olduğu iddia edildi. İstanbul’un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı savunuldu. Dilekçede, sandık kurullarının hataları ve yanlış işlemleri sonucu meydana gelen eksik veya fazla oy sayısının 25 bin 313 olduğu öne sürüldü. YSK, AK Parti’nin bu iddiasının delillere dayanıp dayanmadığını ve İstanbul’daki seçimin sonucuna etkili olup olmadığını inceleyecek.

KHK’LI BAŞKANLAR

YSK, AK Parti’nin dilekçesindeki, seçimde görev alan 31 bin 280 sandık başkanının 6 bin 539’unun kamu görevlisi olmayanlar arasından, yine 31 bin 280 sandık kurulu memur üyesinin 13 bin 84’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından belirlendiğinin tespitini de inceleyecek. Ayrıca KHK ile kamu görevinden çıkartılan 12 kişinin sandıklarda sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev yaptığı iddiası da incelenip seçim iptaline gerekçe oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecek.

300 BİN ŞÜPHELİ OY İDDİASI

AK Parti dilekçesinde, İstanbul’un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarında ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler tespit edildiği savunuldu. Geçersiz oy pusulalarının bazılarının kayıp olduğu, oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları eşit olması gerekirken, 12 bin 410 sandıkta eşitliğin sağlanamadığı belirtildi. Dilekçede, seçmen listesinde yapılan bütün bu maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısının 300 binden fazla olduğu da öne sürüldü.