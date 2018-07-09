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    İstanbul için flaş uyarı

    İHA
    09.07.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'un yanı sına Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Meteoroloji bu uydu görüntüsünü paylaştı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Nallıhan, Beypazarı) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

    İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

    İzmir: Az bulutlu ve açık 33

    Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

    Antalya: Az bulutlu ve açık 31

    Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

    Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

    Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32

    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

     

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    Etiketler: Meteoroloji , sağanak uyarısı , hava durumu
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