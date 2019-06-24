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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul için destek sözü verdi

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İstanbul için destek sözü verdi

AK Parti İl Merkezi’nde seçim sonuçlarını takip eden Cumhur İttifakı’nın İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Binali Yıldırım, sonuçların netleşmeye başlamasının ardından açıklama yaparak rakibini tebrik etti. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’un yararına olan işlerde destek sözü verdi.

Saat 18.40’ta Ak Parti İl Başkanlığı’na gelen Binali Yıldırım’ı kapıda AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Mahir Ünal ile birlikte eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı. AK Parti İl Binası’na gelenler arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı da yer aldı. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından saat 19.16’da kameraların karşısına geçen Yıldırım’ın, o saatte kesin olmayan sonuçlara göre rakibinin önde olduğunu belirterek şunları söyledi:

DEMOKRASİYİ GÖSTERDİ

“Şu anda seçimleri rakibim önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, elinden gelen tüm gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına ve bizi dinleyen, projelerimi dinleyen, vaatlerimi anlatma fırsatı veren İstanbul’un güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakârlık gösteren aileme de büyük teşekkür ediyorum.
Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demek. Bu seçimlerde, Türkiye’de demokrasinin kusursuz işlediğini ortaya koymuştur. Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbulumuzun geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İstanbul’un yararına yapacağı her işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. İstanbul’un geleceği için, 15 milyon İstanbullu için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” 

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