İstanbul için destek sözü verdi
AK Parti İl Merkezi’nde seçim sonuçlarını takip eden Cumhur İttifakı’nın İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Binali Yıldırım, sonuçların netleşmeye başlamasının ardından açıklama yaparak rakibini tebrik etti. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’un yararına olan işlerde destek sözü verdi.
Saat 18.40’ta Ak Parti İl Başkanlığı’na gelen Binali Yıldırım’ı kapıda AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Mahir Ünal ile birlikte eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı. AK Parti İl Binası’na gelenler arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı da yer aldı. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından saat 19.16’da kameraların karşısına geçen Yıldırım’ın, o saatte kesin olmayan sonuçlara göre rakibinin önde olduğunu belirterek şunları söyledi:
DEMOKRASİYİ GÖSTERDİ
“Şu anda seçimleri rakibim önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, elinden gelen tüm gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına ve bizi dinleyen, projelerimi dinleyen, vaatlerimi anlatma fırsatı veren İstanbul’un güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakârlık gösteren aileme de büyük teşekkür ediyorum.
Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demek. Bu seçimlerde, Türkiye’de demokrasinin kusursuz işlediğini ortaya koymuştur. Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbulumuzun geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İstanbul’un yararına yapacağı her işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. İstanbul’un geleceği için, 15 milyon İstanbullu için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
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