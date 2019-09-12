İstanbul Havalimanı’nda 'Acil Müdahale Timleri' göreve başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Havalimanı’nda 'Acil Müdahale Timleri' göreve başladı
GeriGündem İstanbul Havalimanı’nda 'Acil Müdahale Timleri' göreve başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
12.09.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı’nda 'Acil Müdahale Timleri' göreve başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nda yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla oluşturulan "Acil Müdahale Timi" göreve başladı. Havalimanında tatbikat gerçekleştiren timler, senaryo gereği güvenlik kamera sistemi üzerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahsa ve kavga eden iki kişiye müdahale etti. Acil müdahale timlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

15
  • İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı
  • İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı
  • İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı
  • İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu yakınları ve çalışanların güvenliğini korumak ve yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla "Acil Müdahale Timi" kuruldu. Havalimanında görev yapan personeller arasından seçilen 82 polis memuru ve 1 komisere Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 12 gün boyunca eğitim verildi. “OC spreyi kullanımı, üst arama ve kelepçe takma, teleskopik cop kullanımı, temel eğitim, polis müdahale ve etkili kuvvet kullanımı eğitimine tabi tutulan polisler, 6 Ağustos tarihinden itibaren 13 ekip şeklinde İstanbul Havalimanı'nın farklı noktalarında görev yapmaya başladı. Acil Müdahale Timinde bulunan ekipler, ana terminal binası önünde meydana gelebilecek tüm asayiş olaylarına müdahale etmekle birlikte, şahıs, kimlik, pasaport araç ve eşya kontrolleri de yapıyor.

Acil Müdahale Timinden Havalimanında tatbikat

Acil Müdahale Timi ekipleri aldıkları eğitim doğrultusunda İstanbul Havaliman’ında gerçeği aratmayan tatbikata imza attı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği yolcu kontrol noktasında kesici aletini vermek istemeyen bir şahsa anında müdahale edildi. Şahsın yasaklı maddeyi teslim etmemekte direnmesi üzerine bölgede devriye gezen Acil Müdahale Timi, kısa sürede olay yerine gelerek direnen şahsı etkisiz hale getirdi. Bir başka senaryoda ise terminalin hemen her noktasındaki binlerce kamera ile kontrol eden ekipler, sistem tarafından hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahsa müdahale etti. Kısa sürede Acil Müdahale Timi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polislerce karakola götürüldü. Ekipler, tatbikatta havalimanında kavga eden iki gruba da müdahale etti.

Havalimanında 1 Ocak'tan bu yana bin 350 olaya müdahale edildi

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü bünyesinde ayrıca 13 birim ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birim ile birlikte 2 bin polis memuru, 5 bin özel güvenlik personeli de görev yapıyor. Havalimanında görev yapan polislere diğer birimlerden farklı olarak, Sivil Havacılık Temel Eğitimi, Hudut Kapıları Temel Eğitimi, Seyahat Belgeleri Sahteciliği Uzmanlık Eğitimi, Davranış Analizi Eğitimi, Acil Müdahale Eğitimi, Önemli Tesisleri Koruma Eğitimlerinin yanı sıra polis halkla ilişkilerini geliştirmeye yönelik etkili iletişim ve beden dili kullanım gibi sosyal içerikli eğitimlerde veriliyor. Havalimanında çalışan polis ekipleri 1 Ocak'tan itibaren toplam bin 350 olaya müdahale edip çeşitli suçlardan aramaları bulunan 2 bin 150 şahsı yakaladı.

“Havalimanı genelinde Acil Müdahale Timi olarak 13 ekip oluşturuldu"

İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Binali Ökten, "İl Emniyet Müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul Havalimanı terminalinde yolcuların, yolcu yakınlarının havalimanında çalışan tüm personelin can ve mal güvenliğini sağlanması konusunda havalimanında Acil Müdahale Timi kuruldu. Bu talimat doğrultusunda acil müdahale eğitimi alan personelimiz havalimanında göreve başladı. Havalimanı terminal önlerinde ve terminal içerisinde tüm asayiş olaylarına bir birim kuruldu. Acil Müdahale Tim'i olarak isimlendirildi. Bunun haricinde yine bu timlerimiz ön görülemez zamanlarda havalimanın farklı alanlarında, farklı yerlerinde şok uygulamalar yapmak suretiyle şahıs, eşya aranan şahıs kontrolleri yapmaktalar. Havalimanı genelinde Acil Müdahale Timi olarak oluşturulan personelin katılımıyla 13 ekip oluşturuldu” diye konuştu.

“1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bin 350 olaya müdahale edilmiştir”

İstanbul Havalimanı'nda 2 bin polis memurunun görevli olduğunu söyleyen İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Ökten, “İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü bünyesinde 13 birim bulunmakta. 13 birimle birlikte aynı zamanda il emniyet müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin oluşturduğu yaklaşık 2 bin polis görev yapmakta. Ayrıca İstanbul Havalimanı genelinde 5 bin 150 civarında özel güvenlik görevlisi bulunmakta. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren havalimanı genelinde polis sorumluluk alanında bin 350 olaya müdahale edilmiştir. Bu olaylar sonucunda yaklaşık 2 bin 150 aranan şahıs tarafımızdan yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. İstanbul Havalimanı Şübe Müdürlüğü personeli diğer birimlerden farklı olarak havalimanı gerekliliğine uygun olarak eğitimlere tabi tutulmakta. Bunlar sivil havacılık, hudut kapıları temel eğitimi, davranış analizi ve acil müdahale eğitimlerinden oluşmaktalar. Ayrıca sosyal içerikli eğitimlerde verilmektedir” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi kan dondurdu
Bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Beylikdüzü'nde okul servisi takla attı... Çok sayıda öğrenci yaralı
Emniyet müdürü ağır cezalık oldu