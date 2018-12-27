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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.12.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi 3 Mart 2019 olarak belirlendi

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İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi 3 Mart 2019 olarak belirlendi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma tarihinin 3 Mart 2019 olarak belirlendiği açıklandı. 

 

DHMİ tarafından bugün ilgili kurumlara ve sektör şirketlerine DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Dairesi Başkanı Cengiz Kurt imzalı bir yazı gönderildi. Yazıda 30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. İlgili yazıda ertelenme nedenleri de yer aldı. 

Yazıda şu ifadeler yar aldı:

Bilindiği üzere, İdaremiz koordinesinde yürütülen İstanbul Havalimanının açılışa hazır hale gelmesi ve Atatürk Havalimanında yerleşik bulunan paydaşlarımızın İstanbul Havalimanına sorunsuz bir şekilde taşınmasının sağlanması (ORAT-Operational Readiness and Airport Transfer) çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanının 29 Ekim 2018 tarihinde açılışının yapılması, bu havalimanından THY A.O.'nun hava trafik usulleri çerçevesinde belirlenecek sayıda seferlere başlaması, büyük taşınmanın 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi ve 1 Ocak 2019 tarihinde Atatürk Havalimanının ticari yolcu taşımacılığına kapatılarak İstanbul Havalimanının tam kapasite ile operasyona açılmasının planlandığı ilgi (a) yazımız ile tüm paydaşlarımıza bildirilmiştir. 

ORAT çalışmalarında gelinen son aşamada İstanbul Valiliği'nden alınan ilgi (b) yazıda Valiliklerince yapılan değerlendirmede, mevcut meteorolojik bilgiler ışığında büyük taşınmanın gerçekleştirileceği tarihlerde muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhının trafiğe kapatılması ve trafiğin başka güzergâhlara yönlendirilmesiyle ciddi mağduriyetler yaşanabileceği, ayrıca taşınma kapsamında tescili bulunmayan 700 civarındaki (plakasız) aracın geçici tescil işlemlerinin yetiştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceği, İstanbul Havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin tam kapasite çalışma eğitimi, tayin süreçlerinin tamamlanması ve personel yetersizliği gibi hususların işletmeye geçişte ciddi güçlükler oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtilerek ülkemizin ve dünyanın en büyük yolcu trafiğine ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanının bütün eklentileriyle ve tüm fonksiyonlarıyla beklenilen kapasitede çalışabilmesi ve herhangi bir hizmet kusuru yaşanmaması için büyük taşınmanın mevsim şartlarının uygun olacağı ileri bir tarihe alınması istenilmiştir. 

Bahse konu hususa ilişkin Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde 29 Ekim 2018 tarihinde işletmeye açılan İstanbul Havalimanına paydaşlar tarafından başlatılan taşınma işlemine devam edilmesi, bu süreçte THY A.O.'nun hava trafik usulleri çerçevesinde belirlenmiş sayıdaki entegrasyon seferlerine İstanbul Havalimanında devam etmesi Atatürk Havalimanındaki operasyonun İstanbul Havalimanına taşınmasının tamamlanmasına ilişkin detayların tarihi bilahare duyurulacak olan ilk ORAT toplantısında görüşülerek karara bağlanması ve İstanbul Havalimanının tam kapasite ile işletmeye geçiş tarihinin Valilik yazısı dikkate alınarak 03 Mart 2019 tarihine ötelenmesi uygun değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanının sorunsuz bir şekilde işletime alınması ve anılan süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmamasını teminen tüm paydaşlar tarafından sorumluluk alanına giren konularla ilgili gerekli planlamanın yapılması, ilgili tüm kuruluşlara gerekli dağıtımın yapılması ve Kamu Kurum Kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

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