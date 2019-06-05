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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
05.06.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar

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İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar

İstanbul Havalimanı içerisinde inşası süren camiden kablo çalan hırsızlar D-20 otoyolu üzerindeki kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Polis kaçan hırsızlara ateş açtı: 2’si yaralı 7 gözaltı…

Olay, sabah saatlerinde D-20 otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanında inşası süren caminin içerisinden kablo çalan hırsızlar, çalıntı plakalı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polisin durdurmak istediği şüpheliler dur ihtarına uymayarak oto yolda hızla ilerlemeye çalıştı. Kaçan hırsızlar, cami inşaatından çaldıkları kilolarca kabloyu ve ağır malzemeleri kendilerini kovalayan polis aracının üzerine fırlatarak polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sağlamaya çalıştı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacada polis ekipleri otoyoldaki trafiği de tehlikeye atan araca ateş açtı. Polisin silahından çıkan mermiler aracın farklı noktalarına isabet etti. Üzerine gelen mermilerle 4 tekeri birden patlayan araç buna rağmen yoluna devam etti. Bir süre sonra ön lastikler tamamen yerinden çıkan aracın sürücüleri bir süre jantları üzerinde ilerlemeyi sürdürdü. Bunun üzerine polis aracı, hırsızların önüne geçerek aracı durdurdu.

Polis aracına çarparak duran aracın içerisinde bulunduğu belirlenen 9 hırsızdan 2’si olay anında kaçarak kayıplara karışırken ekipler olayda yaralanan 2 kişinin de arlarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki çalışmaları sonrasında araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaçan 2 hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kovalamacanın yaşandığı D-20 otoyolu üzerinde olaydan ötürü kısa süreli trafik oluştu.

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