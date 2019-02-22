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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.02.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı seferleri 140'a çıkarıldı

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İstanbul Havalimanı seferleri 140'a çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 ayrı hatla günlük 140 sefer düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HAVAİST'in seferleri, İstanbul Havalimanındaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırıldı.

HAVAİST'te, 30 otobüsle 5 farklı hattan İstanbul Havalimanına yapılan günlük seferler arttırılarak, ek seferlerle 140'a çıkarıldı. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde de güncellemeye gidildi.

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, otogarlar ve deniz ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.
Buna göre; Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy-Yeni Havalimanı (İST-1), Kozyatağı Metro-Yeni Havalimanı (İST-7), TÜYAP-Bahçeşehir-Yeni Havalimanı (İST-2), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek.

HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılıyor.

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