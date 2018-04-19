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    İstanbul hava sahasında hareketli dakikalar... Pilottan korkutan anons: 'Aynı filmlerdeki gibi'

    Anıl UÇAN / İstanbul DHA
    19.04.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkaran manevra yapmak zorunda kaldı. Pilotun bu hamlesi olası bir tehlikeyi önlerken pilot o anları Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

    Fotoğraf: Temsili

    Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yaptığını belirten pilot, "Sürüler var, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet'e geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi. Oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık. Kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı.

    Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

    Etiketler: istanbul , Havalimanı , gündem
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