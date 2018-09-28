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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
28.09.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

İstanbul'da flaş operasyon! 48 araç ele geçirildi…

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Oto hırsızlığına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, çalıntı 48 araç ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki araçların camlarını kırıp kapılarını açtıkları, aracın orijinal aksamını değiştirerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, çalıntı 48 araç ele geçirildi.     

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde park halindeki araçların çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 25 Eylül'de İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Tokat'ta şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.     

Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen "Cin Ali" lakaplı Ali A.'nın (56) da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.     

Şüpheli Ali A'nın otomobille İstanbul'dan Kocaeli'ye giderken takip edildiğini anlayınca hızlanarak kaza yaptığı, daha sonra yaya olarak kaçarken çalılıkların arasında yakalandığı öğrenildi.     

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı 48 araç bulundu. Aramada, şüphelilerin araçları çalmak için kullandıkları malzemeler de ele geçirildi.     

Şüphelilerin park halindeki araçları, camlarını kırıp, orijinal beynini sökerek yanlarında getirdikleri "araç beyni" ve bununla uyumlu kontak anahtarını, elektronik aksamlarını değiştirerek çaldıkları belirlendi.     

Operasyonda yakalanan şüphelilerin genellikle Kartal, Pendik ve Tuzla bölgesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.     

Ataşehir'deki yediemin otoparkında tutulan çalıntı araçların sahiplerine teslim edileceği bildirildi.     

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.     

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