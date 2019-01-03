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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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03.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

İstanbul Fellowship’in katılımcıları açıklandı

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İstanbul Fellowship’in katılımcıları açıklandı

Şubat ayında tüm dünyadan yayımcıları İstanbul'da buluşturacak 4. İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi)'nin katılımcıları açıklandı. Aralık ayı boyunca Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Değerlendirme Komitesi tarafından incelenen başvurular arasında 72 ülkeden toplamda 200 başvuru kabul edildi.

Dördüncü kez yayımcılık dünyasının kalbinin İstanbul'da atacağı İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi)'nin bu yılki katılımcıları belli oldu. 103 ülkeden katılımcıların online başvuru sistemini kullanarak yaptığı 575 başvuru arasından toplamda 72 ülkeden 200 yayımcının başvurusu kabul edildi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Değerlendirme Komitesi tarafından incelenen başvurular uygunluk durumlarına göre değerlendirildi. Buna göre altın pakette 56 ülkeden 75 kişinin başvurusu kabul edilirken gümüş pakette ise 44 ülkeden 75 kişi bulunuyor. Programa yurtiçinden ise 134 başvuru içinden 85 yayınevi ve ajans kabul edildi.

UZAK DOĞU'DAN LATİN AMERİKA'YA YAYIMCILIK KÖPRÜSÜ

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi programa en çok ilgi Asya ve Latin Amerika ülkelerinden geldi. 4. Uluslararası Telif Zirvesi için en fazla başvuruyu gerçekleştiren Endonezya olurken, Endonezya'yı sırası ile Hindistan, Brezilya ve İtalya takip ediyor. ABD ise bu yıl katılımcı sayısını artırarak listenin üst sıralarında yer alıyor.

YAYIMCILIĞIN KALBİ 3 GÜN BOYUNCA İSTANBUL'DA ATACAK

Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın tüm bölgelerinden katılımcıların İstanbul'da 3 gün boyunca telif ve çeviri görüşmeleri gerçekleştireceği program şimdiden yayımcılık dünyasında ilgi uyandırıyor.

Yurt içinden programa başvurusu kabul edilen katılımcılar, program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz olarak katılabilecek ve çevirmen desteği hizmetinden yararlanabilecekler.

Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluşacağı İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) 26-27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

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