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    İstanbul Fatih, Esenler ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? 2 Mayıs su kesintisi

    Hürriyet Haber
    02.05.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Su kesintisi, İstanbul'un Fatih, Esenler, Güngören, Eyüp ve Bayrampaşa ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Yaklaşık 20 saat boyunca Münzevi Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışması kapsamında, bahsi geçen ilçelere su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 2 Mayıs su kesintisi bilgileri ve detaylı bilgiler

    Sular ne zaman gelecek sorusu, yüz binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. İstanbul'un Esenler, Güngören, Eyüp, Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde gerçekleşecek olan 2 Mayıs su kesintisi, 20 saat sürecek. İşte, su kesintisi hakkında detaylı bilgiler ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

    İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Münzevi Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme ve Fatih Yenikapı Mahallesinde yapılacak olan bağlantı çalışmaları nedeniyle; 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü 10:00 ile 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

    Fatih İlçesi:
    Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek Mahalleleri.

    Esenler İlçesi:
    Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim Mahalleleri.

    Güngören İlçesi:
    Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi Mahalleleri.

    Eyüpsultan İlçesi:
    Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular Mahalleleri.

    Bayrampaşa İlçesi:
    Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe Mahalleleri.

    Etiketler: 2 mayıs su kesintisi , SeoHaber , NoMobil , gündem
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