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    İstanbul faciadan döndü! LPG yüklü TIR köprüye sıkıştı

    İHA
    13.07.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal'da LPG yüklü TIR köprüye sıkıştı. TIR'ın lastiklerinin havası indirildikten sonra geri geri çıkarılarak kurtarılırken, büyük bir faciadan dönüldü.

     

    Olay, Dün saat 13.30 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'ten Harem limanına LPG taşıyan Mahmut Özdağ yönetimindeki 01 V 4262 plakalı TIR, yüksekliği ayarlayamayınca otoyol üzerindeki köprüye sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve çekici geldi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. TIR'ın lastiklerinin havası boşaltıldı. Ardından TIR vinç yardımıyla geri geri çekilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Faciadan dönülen anların ardından TIR güvenli bir bölgeye çekildi.

    Etiketler: tanker , Trafik kazası
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