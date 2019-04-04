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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.04.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan açıkladı! En fazla suç bu günlerde işleniyor

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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan açıkladı! En fazla suç bu günlerde işleniyor

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 2018'de en fazla suçun pazartesi günleri işlendiğini belirterek, "Pazartesi günleri ortalama 57 bin 10 suç işlendi." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında katıldığı bir etkinlikte, suç ve suçlu profili üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan açıkladı En fazla suç bu günlerde işleniyor


Çalışkan, metropol kentlerde suç çeşitliliğinin, kültürel çeşitlilikle beraber arttığını, 21. yüzyılda teknolojide yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal yapı üzerindeki tesirinin de yeni suç türlerinin oluşmasına neden olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA 390 BİN 101 SUÇ İŞLENDİ

Çalışkan, 2018 yılında İstanbul'da 228 farklı başlıkta 390 bin 101 suç işlendiğini belirtti.

Bu olayların yüzde 66,3'ünün aydınlatıldığını, yüzde 33,7'si faili meçhul olarak gözüktüğünü aktaran Çalışkan, "Geçen yıl meydana gelen olaylarda 287 bin 970 şüpheli yakalandı." diye konuştu.

Geçen yıl, 34 bin 745 suç ile ekim ayının en fazla suç işlenen ay olduğuna dikkati çeken Çalışkan, temmuz (34 bin 295), ocak (33 bin 987), eylül (33 bin 846) ve mart (33 bin 30) aylarının sırasıyla en fazla suç işlenen aylar olduğunu ifade etti.

Çalışkan, günlere göre suç değerlendirmesinde ise en fazla suçun pazartesi işlendiğini dile getirdi. Pazartesi günleri ortalama 57 bin 10 suç işlendiğini ifade eden Çalışkan, cumartesi (56 bin 976), cuma (56 bin 496), çarşamba (55 bin 644) ve perşembenin (54 bin 328) sırasıyla pazartesiyi takip ettiğini aktardı. 
Çalışkan, 365 günün ortalaması alınarak yapılan incelemelerde en huzursuz günün çarşamba olduğunu, bu günde en fazla suçun 15.00-16.00 saatlerinde işlendiğine işaret etti. Çalışkan, pazarın (07.00-08.00) en huzurlu gün olarak ortaya çıktığını belirtti.

EN AZ CİNAYET OCAKTA, EN FAZLA CİNAYET TEMMUZDA İŞLENMİŞ

Çalışkan, İstanbul'da son 19 yılda, 7 bin 336 cinayet işlendiğini söyledi.

En fazla cinayetin 2005 yılında (603), en az cinayetin ise 2011 senesinde (247) işlendiğini ifade eden Çalışkan, yıllık ortalama cinayet vakasının 387 olduğunu, 19 yılın aylık ortalaması baz alındığında en az cinayetin 555 ile ocakta, en fazla cinayetin de 716 ile temmuz ayında işlendiğini aktardı. 

EN FAZLA HIRSIZLIK OCAK AYINDA MEYDANA GELMİŞ

Çalışkan, iş yerinden ve evden hırsızlık suçlarında yapılan değerlendirmeleri şöyle paylaştı:

"2018 boyunca toplam 29 bin 104 hırsızlık olayı yaşanmış. Bu veriler 12 aya oranlandığında aylık 2 bin 425 hırsızlık olayı meydana gelmektedir. Ocak ayında daha fazla hırsızlık meydana gelmekte, 3 bin 314. Şubat ayında 2 bin 670, mart ayında 2 bin 655 şeklinde devam etmektedir. Yine mevsim olarak bakıldığında, kış mevsiminde araçtan ve iş yerinden hırsızlık olaylarında artış gözükürken, yaz mevsiminde ise evden hırsızlıklar artmaktadır. İş yerinden ve evden hırsızlık suçunun 24 saatlik ortalamasına baktığımızda en az 02.00-03.00 saatleri arasında meydana gelmiş, en fazla 05.00-06.00 arasında. 05.00-06.00 arasında bin 766 olay meydana gelmiş."

Suçların yüzde 88,8'ini erkekler, 11,2'sini kadınlar işlemiş

Çalışkan, 2018 yılının yaş ve cinsiyete göre suç profilinden de bahsetti.

İstanbul'da gerçekleşen suçlarda 12-23 yaş aralığındaki her yaş değeri için dikey ve sert bir artışın söz konusu olduğunu aktaran Çalışkan, şunları anlattı: 
"Öyle ki 130 bin 103 suç, belirtilen yaş aralığında gerçekleşmekte ve bu suç sayısı İstanbul'da gerçekleşen 390 bin 101 suçun yaklaşık olarak yüzde 33'ünü meydana getirmektedir. Tüm yaş grupları içerisinde suçun en fazla işlendiği yaş 23 olup, 23-38 yaş aralığında gerçekleşen 131 bin 974 suç, toplam suç sayısının yaklaşık olarak yüzde 33,5'ini oluşturmaktadır. Tüm bu oranlar göstermektedir ki 12-38 yaş aralığında gerçekleşen suçlar İstanbul'da 2018 yılında gerçekleşen suçların yüzde 66,5'ini teşkil etmektedir."

Çalışkan, toplam suçların yüzde 88,8'ini erkeklerin, yüzde 11,2'sini kadınların işlediğinin tespit edildiğini söyledi. 

KADIN VE ERKEKLERE GÖRE SUÇ ÇEŞİTLERİ

Çalışkan, "İstanbul'da erkeklerin işlediği suç çeşidi 228 olarak tespit edilmiş, kadınların 176 farklı suç çeşidine karıştıklarını görüyoruz. Cinsiyete göre ilk beş suç, kadınlarda kasten yaralama birinci sırada, ikinci sırada tehdit, üçüncü sırada hakaret, dördüncü sırada taksirle yaralama, beşinci sırada açıktan hırsızlık. Erkeklerde birinci sırada, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, ikinci sırada kasten yaralama, üçüncü sırada tehdit, dördüncü sırada taksirle yaralama, çok ilginçtir, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak beşinci sırada." ifadesini kullandı.

İstanbul'da suçun tekrarlanma yoğunluğunun bir hayli fazla olduğunu ifade eden Çalışkan, "10 ve üzerinde suç işleyen 490 kişi toplam 7 bin 159 suç konusuna karışmıştır. İki veya üzerinde suç işleyen 36 bin 332 kişi ise 103 bin 621 suç konusunu gerçekleştirmiştir." dedi.

Çalışkan, İstanbul'da yaşayan yabancıların suç oranlarına ilişkin de, "Değerlendirmelerde yabancıların suç oranlarına da bakıldı. Yüzde 6,4'ü... 135 farklı ülkeden gelen yabancılar tarafından işlenen suçlar var." şeklinde konuştu. 

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