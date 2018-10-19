Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en bÃ¼yÃ¼k operasyonu!

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nden 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu!
Ä°STANBUL KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä°stanbul merkezli 12 ilde Grek, Roma, Bizans ve Ä°slami dÃ¶neme ait 14 bin parÃ§a tarihi eser,Â 6 define arama dedektÃ¶rÃ¼, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geÃ§ti. AralarÄ±nda antikacÄ±lar ve iÅŸadamlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 30 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â
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Yetkililer, operasyonun bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan en kapsamlÄ± operasyon olduÄŸunu bildirdi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda sosyetenin sanat danÄ±ÅŸmanÄ± olduÄŸu belirtilen M.Åž, emekli albay, emekli emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, finans uzmanÄ±, heykeltraÅŸ, antika dÃ¼kkanÄ± sahiplerinin de bulunduÄŸu belirtildi.
Operasyonda uyuÅŸturucu maddeler de ele geÃ§ti. GeÃ§miÅŸte KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±â€™da dÃ¼kkanÄ± olan Fuat Aâ€™nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi organizasyonun uluslar arasÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
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