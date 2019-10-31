İstanbul elektrik kesintisi programında son durum.. İşte bölge bölge elektrik kesintisi tablosu

31 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- MECİDİYEKÖY Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29629-9349 T.M.)



- ÇİFTE HAVUZLAR Mh., CESUR Sk., ESER Sk., KAAN Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29586-18028)



- HÜRRİYET Mh., ÇİT Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., DEREBAŞI Sk., AKASYA Sk., KESTANE Sk., KÖKNAR Sk., PARLAK Sk., MARMARA Sk., SÖĞÜT Sk., GÜLEÇ Sk., ÖNDER Sk., TAŞOCAĞI Cd., İBRAHİM Sk., BOYABAT Sk., MAZİ Sk., BAŞYİĞİT Sk., AYÇA Sk., MÜRVER Sk., SALKIM Sk., TAŞOCAĞI KÜMESİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 04:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29604-9151 T.M.)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29911-29349)



- YASSIÖREN Mh., BOYALIK Mh., ZENCEFİL Sk., FISTIKAĞACI Sk., TAŞKÖPRÜ Cd., GARDENYA Sk., DURUSU PARK Cd., SÖĞÜTLÜ Sk., DOST Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29606-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385)



- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., TEKMEŞE ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29612-25825)



- AKŞEMSETTİN Mh., FEYZULLAH EFENDİ Sk., HALICILAR Cd., OKUMUŞ ADAM Sk., SARIGÜZEL Cd., İSKENDERPAŞA Mh., AÇIKLAR Sk., BİNA EMİNİ Sk., DEĞNEKÇİ Sk., DOLAP Cd., FEYZULLAH EFENDİ Sk., HACI SALİH EFENDİ Sk., KAMİLPAŞA Sk., KIZANLIK Cd., KIZTAŞI Cd., PAZARYERİ Sk., SOFULAR Cd., SOFULAR TEKKESİ Sk., YEŞİL TEKKE Sk., YEŞİL TEKKE KUYULU Sk., YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29698-2167 TM)



- FATİH Mh., 864. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29663-21624 DEPAR - 1)



- MİMAR SİNAN Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 04:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29725-9051 NİN,9683,9688,9889,9716,9678,9806,9714,9687,9983,9750,9728,9772,9695,9760 T.M.,9051 D.M. DENİN, 9918,9979,9066,9056,9506,9809,9926,9717,9955,9422,9431,9773,9412,9721,9722,9753,9668,9723,9427,9513,9731,9294,9281,9283 T.M.,9052 D.M. DEN GÖKŞİN ABEŞ FİDERİ, 9571,9957,9055,9295,9064,9947,9057,9060,9912,9559,9560,9395,9584,9061,9058,9672,9676,9062,9600,9218 T.M.9052 D.M., 9963,9054 T.M. 9053 D.M. NİN KUMSU ÇIKIŞI, 9580,9579,9287,9434,9769,9872,9067,9478,9690,9479,9874,9876,9875,9879,9274,9778 T.M.9053 D.M. NEŞET SUYU FİDERİ, 9705,9685,9551,9290,9603,9438,,BAŞPINAR MEMBA SUYU,9065,9710,9751,HİSAR SU,)



- ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29743-3650)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29745-3689)



- BİNBİRDİREK Mh., AT MEYDANI Cd., İMRAN ÖKTEM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29696-2317 TM)



- MOLLA FENARİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29697-2273 TM)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29746-3194)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29747-3176)



- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29751-4250-4171)



- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29752-4052-4227)



- İSKENDERPAŞA Mh., HAMAM Sk., HORHOR Cd., KAKMACI Sk., KÜLHAN Sk., MEHMET LÜTFÜ Sk., TAYYARECİ ORHAN Sk., VATANPERVER Sk., YENİ ORTA Sk., ÇINGIRAKLI BOSTAN Sk., ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI Sk., İMAM MURAT Sk., İMAMBAYILDI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29699-2025 TM)



- İNÖNÜ Mh., PİRSULTAN Sk., İSTİKLAL Cd., ÇOBAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29762-11966)



- İNÖNÜ Mh., İSTİKLAL Cd., KUYUMCU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29763-12366)



- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29771-28262)



- YENİDOĞAN Mh., ÇEVREYOLU Cd., NUR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29790-8832)



- ZAFER Mh., AKARÇEŞME Sk., AKARSU 1 Sk., PLEVNE Sk., AZİMKAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29792-31023)



- TEVFİKBEY Mh., MASLAK ÇEŞME Cd., ÖZBAY Sk., 1.ÇİLEK Sk., 1.EMRAH Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29761-11526)



- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29777-28449 tm)



- İSLAMBEY Mh., KARA SÜLEYMAN TEKKE Sk., DÜĞMECİLER Cd., TAHTAMİNARE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29788-8819)



- MURATPAŞA Mh., ÖZTUNÇ Sk., KALAMAN Sk., YAVUZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29791-8863)



- ZAFER Mh., EMİR SULTAN Sk., PLEVNE Sk., BAHARİYE Sk., ATATÜRK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29793-31022)



- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., SANCAKTAR Sk., AHMET YESEVİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29794-31839)



- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., ABDULLAH AKBULUT Cd., KIRMIZIGÜL Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29803-25451-25452-25083)



- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., TİRYOL Sk., İMAM Sk., USTA Sk., DÜZENLİ Sk., GARİPLER Sk., OKUTMAN Sk., YARYOL Sk., TAŞLIK Sk., ÇİFTLİK Sk., AKİF ÇEŞME Sk., ERİŞ Sk., VATANPERVER Sk., KARAÇAM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29808-25016-25457-26147-26206-26267-26090)



- MURATPAŞA Mh., SİNEMA Sk., SAKARYA Sk., GÜL Sk., TUNA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29809-8035)



- BARIŞ Mh., GAZİ Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29829-21961)



- BARIŞ Mh., RÜZGARLI Sk., FİDANGÖR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29831-21967)



- BARIŞ Mh., ENVER ADAKAN Cd., ÇİFTLİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29832-21968)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1283. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29838-28850 tm)



- GÖKEVLER Mh., 2317. Sk., KARDEŞ Sk., ÖZDEMİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29835-21896)



- GÖKEVLER Mh., ÖZDEMİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29839-22367)



- CUMHURİYET Mh., D-100 KARAYOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29842-22571)



- EMNİYET EVLERİ Mh., ŞENER Sk., ERİŞ Sk., YENİÇERİ Sk., İŞLER Sk., BAYIRCA Sk., ÖZCAN Sk., GÖRGÜ Sk., GÜVERCİN Sk., NEBİYE Sk., YOLAÇAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29871-9210 T.M.)



- KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29857-23141 23188 23694 23559 23231 23241 23409 23328 23729 23106 23464)



- SULTAN SELİM Mh., YAMAÇ Sk., AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI Sk., SİLAHTAROĞLU Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., BATURAY Sk., EMNİYET EVLERİ Mh., YAMAÇ Sk., İŞLER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29868-9068 T.M.)



- EMNİYET EVLERİ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29885-9068,9210,9219,9175 T.M.)



- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLEVİHANE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29874-1237)



- MERKEZEFENDİ Mh., G/68 Sk., G/69 Sk., G/70 Sk., G/72 Sk., İETT SİTE YOLU Sk., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk., SABRİ ÜLKER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29875-1235)



- EMNİYET EVLERİ Mh., SEYİR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29882-9175 T.M.)



- EMNİYET EVLERİ Mh., HARUN REŞİT Sk., SAKA Sk., AKARSU Cd., GÜVERCİN Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., OĞUZHAN Sk., YOLAÇAR Sk., YENİÇERİ Sk., BORNOVA Sk., CEM SULTAN Cd., SERÇE Sk., LALAPAŞA Sk., SULTAN SELİM Mh., SİLAHTAROĞLU Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29879-9219 T.M.)



- BAHÇELİEVLER Mh., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., NEYZEN Sk., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., ALİ REŞAT PAŞA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., NEYİRE NEYİR Sk., HAREKET ORDUSU Sk., ÇINARLI Sk., NURETTİNPAŞA Sk., MARMARA 3 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29898-96)



- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29873-24070 24060 24058 24488 24449 24356 24252 24362 24357 24386 24253 24499 24243 )



- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., GAMZE Sk., FERAH Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., MİNE Sk., ÖZDEN Sk., SAMSUN Sk., SANCAKLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29894-316)



- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., DENİZ Sk., FERAH Sk., GAMZE Sk., GÜRBÜZ Sk., KALE Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., MİNE Sk., ÖZCAN Sk., ÖZDEN Sk., SAMSUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29895-216)



- SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29901-20294 DEPAR 1)



- İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29914-28328)



- PINAR Mh., 1240. Sk., 1241. Sk., 1242. Sk., 1243. Sk., 1244. Sk., 1289. Sk., 1290. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1224. Sk., 1225. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29907-20287)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29912-29350-29999)



- FATİH Mh., CAMİ Cd., GÜVERCİN Sk., HARMAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29927-31828)



- NENEHATUN Mh., AFRA Sk., CİHAD Sk., CUMALİ Sk., YENİDÜNYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29928-28681-29092-28309)



- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:10-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29931-29583)

31 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DELİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ALADOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: KUZGUN 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FAZİLET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: GÖLBAŞI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HİDAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ELMALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BOYALIKÖŞK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ÇOBANÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HACI SALİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: POLENEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MÜSTAKİM 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: CÜMBÜŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ÜNAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: KÖY KONAĞI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TARANA BAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ACISU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: BAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: YAPI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SARIMSAKDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TATLISU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TURUPLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: COŞKU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MUHTAR İBRAHİM YÜKSEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NİLGÜN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: ODA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KALKANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KARAKARTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: BİLMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FANUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİGÜRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MEDENİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DALYAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SALİH ÇAVUŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KİRAZDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: ÇAYIRLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİLDİŞİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KUZ DERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NEVRUZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SİPAHİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEĞİRMENDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEMİRKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: IŞIKLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİLİNTA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DAVET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: BAHADIR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NURCAN ÇIKMAZI

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: CANFEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YEŞİLVADİ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MUALLİM 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÖRGÜN 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT 12:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL 08:30 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KAYSUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YENİ CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SERİNLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TOPRAK YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SEZENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: EMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HALİT BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FİKİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HASTANE ARKASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YEŞİL ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÇALIKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ASLANOĞLU

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEREBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GELİNGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜLEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜRBULAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GİRNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HEKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HÜSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KALKANLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAMER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MUTTAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PENDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAHABE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAMSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TOPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ULAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YAĞLIPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÜÇGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ALYANS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: CUMHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BUHARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEREBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ASLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HİZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAHYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MOZAİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: NEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YUŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜNGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAKVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TEFSİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YATAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DİKİLİTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAFAHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İHSANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAZLIPINAR