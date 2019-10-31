İstanbul elektrik kesintisi programında son durum.. İşte bölge bölge elektrik kesintisi tablosu
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki elektrik kesintilerinin ne zaman düzeleceğini merak ediyorlar. Bölge bölge yayınlanan planlı kesintiler listesinde bir çok ilçe için kesinti saatleri açıklandı. Peki İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda elektrik kesintilerinde son durum nedir?
31 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası
- MECİDİYEKÖY Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29629-9349 T.M.)
- ÇİFTE HAVUZLAR Mh., CESUR Sk., ESER Sk., KAAN Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29586-18028)
- HÜRRİYET Mh., ÇİT Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., DEREBAŞI Sk., AKASYA Sk., KESTANE Sk., KÖKNAR Sk., PARLAK Sk., MARMARA Sk., SÖĞÜT Sk., GÜLEÇ Sk., ÖNDER Sk., TAŞOCAĞI Cd., İBRAHİM Sk., BOYABAT Sk., MAZİ Sk., BAŞYİĞİT Sk., AYÇA Sk., MÜRVER Sk., SALKIM Sk., TAŞOCAĞI KÜMESİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 04:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29604-9151 T.M.)
- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29911-29349)
- YASSIÖREN Mh., BOYALIK Mh., ZENCEFİL Sk., FISTIKAĞACI Sk., TAŞKÖPRÜ Cd., GARDENYA Sk., DURUSU PARK Cd., SÖĞÜTLÜ Sk., DOST Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29606-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385)
- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., TEKMEŞE ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29612-25825)
- AKŞEMSETTİN Mh., FEYZULLAH EFENDİ Sk., HALICILAR Cd., OKUMUŞ ADAM Sk., SARIGÜZEL Cd., İSKENDERPAŞA Mh., AÇIKLAR Sk., BİNA EMİNİ Sk., DEĞNEKÇİ Sk., DOLAP Cd., FEYZULLAH EFENDİ Sk., HACI SALİH EFENDİ Sk., KAMİLPAŞA Sk., KIZANLIK Cd., KIZTAŞI Cd., PAZARYERİ Sk., SOFULAR Cd., SOFULAR TEKKESİ Sk., YEŞİL TEKKE Sk., YEŞİL TEKKE KUYULU Sk., YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29698-2167 TM)
- FATİH Mh., 864. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29663-21624 DEPAR - 1)
- MİMAR SİNAN Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 04:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29725-9051 NİN,9683,9688,9889,9716,9678,9806,9714,9687,9983,9750,9728,9772,9695,9760 T.M.,9051 D.M. DENİN, 9918,9979,9066,9056,9506,9809,9926,9717,9955,9422,9431,9773,9412,9721,9722,9753,9668,9723,9427,9513,9731,9294,9281,9283 T.M.,9052 D.M. DEN GÖKŞİN ABEŞ FİDERİ, 9571,9957,9055,9295,9064,9947,9057,9060,9912,9559,9560,9395,9584,9061,9058,9672,9676,9062,9600,9218 T.M.9052 D.M., 9963,9054 T.M. 9053 D.M. NİN KUMSU ÇIKIŞI, 9580,9579,9287,9434,9769,9872,9067,9478,9690,9479,9874,9876,9875,9879,9274,9778 T.M.9053 D.M. NEŞET SUYU FİDERİ, 9705,9685,9551,9290,9603,9438,,BAŞPINAR MEMBA SUYU,9065,9710,9751,HİSAR SU,)
- ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29743-3650)
- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29745-3689)
- BİNBİRDİREK Mh., AT MEYDANI Cd., İMRAN ÖKTEM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29696-2317 TM)
- MOLLA FENARİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29697-2273 TM)
- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29746-3194)
- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29747-3176)
- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29751-4250-4171)
- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29752-4052-4227)
- İSKENDERPAŞA Mh., HAMAM Sk., HORHOR Cd., KAKMACI Sk., KÜLHAN Sk., MEHMET LÜTFÜ Sk., TAYYARECİ ORHAN Sk., VATANPERVER Sk., YENİ ORTA Sk., ÇINGIRAKLI BOSTAN Sk., ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI Sk., İMAM MURAT Sk., İMAMBAYILDI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29699-2025 TM)
- İNÖNÜ Mh., PİRSULTAN Sk., İSTİKLAL Cd., ÇOBAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29762-11966)
- İNÖNÜ Mh., İSTİKLAL Cd., KUYUMCU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29763-12366)
- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29771-28262)
- YENİDOĞAN Mh., ÇEVREYOLU Cd., NUR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29790-8832)
- ZAFER Mh., AKARÇEŞME Sk., AKARSU 1 Sk., PLEVNE Sk., AZİMKAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29792-31023)
- TEVFİKBEY Mh., MASLAK ÇEŞME Cd., ÖZBAY Sk., 1.ÇİLEK Sk., 1.EMRAH Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29761-11526)
- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29777-28449 tm)
- İSLAMBEY Mh., KARA SÜLEYMAN TEKKE Sk., DÜĞMECİLER Cd., TAHTAMİNARE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29788-8819)
- MURATPAŞA Mh., ÖZTUNÇ Sk., KALAMAN Sk., YAVUZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29791-8863)
- ZAFER Mh., EMİR SULTAN Sk., PLEVNE Sk., BAHARİYE Sk., ATATÜRK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29793-31022)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., SANCAKTAR Sk., AHMET YESEVİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29794-31839)
- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., ABDULLAH AKBULUT Cd., KIRMIZIGÜL Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29803-25451-25452-25083)
- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., TİRYOL Sk., İMAM Sk., USTA Sk., DÜZENLİ Sk., GARİPLER Sk., OKUTMAN Sk., YARYOL Sk., TAŞLIK Sk., ÇİFTLİK Sk., AKİF ÇEŞME Sk., ERİŞ Sk., VATANPERVER Sk., KARAÇAM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29808-25016-25457-26147-26206-26267-26090)
- MURATPAŞA Mh., SİNEMA Sk., SAKARYA Sk., GÜL Sk., TUNA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29809-8035)
- BARIŞ Mh., GAZİ Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29829-21961)
- BARIŞ Mh., RÜZGARLI Sk., FİDANGÖR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29831-21967)
- BARIŞ Mh., ENVER ADAKAN Cd., ÇİFTLİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29832-21968)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1283. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29838-28850 tm)
- GÖKEVLER Mh., 2317. Sk., KARDEŞ Sk., ÖZDEMİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29835-21896)
- GÖKEVLER Mh., ÖZDEMİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29839-22367)
- CUMHURİYET Mh., D-100 KARAYOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29842-22571)
- EMNİYET EVLERİ Mh., ŞENER Sk., ERİŞ Sk., YENİÇERİ Sk., İŞLER Sk., BAYIRCA Sk., ÖZCAN Sk., GÖRGÜ Sk., GÜVERCİN Sk., NEBİYE Sk., YOLAÇAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29871-9210 T.M.)
- KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29857-23141 23188 23694 23559 23231 23241 23409 23328 23729 23106 23464)
- SULTAN SELİM Mh., YAMAÇ Sk., AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI Sk., SİLAHTAROĞLU Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., BATURAY Sk., EMNİYET EVLERİ Mh., YAMAÇ Sk., İŞLER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29868-9068 T.M.)
- EMNİYET EVLERİ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29885-9068,9210,9219,9175 T.M.)
- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLEVİHANE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29874-1237)
- MERKEZEFENDİ Mh., G/68 Sk., G/69 Sk., G/70 Sk., G/72 Sk., İETT SİTE YOLU Sk., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk., SABRİ ÜLKER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29875-1235)
- EMNİYET EVLERİ Mh., SEYİR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29882-9175 T.M.)
- EMNİYET EVLERİ Mh., HARUN REŞİT Sk., SAKA Sk., AKARSU Cd., GÜVERCİN Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., OĞUZHAN Sk., YOLAÇAR Sk., YENİÇERİ Sk., BORNOVA Sk., CEM SULTAN Cd., SERÇE Sk., LALAPAŞA Sk., SULTAN SELİM Mh., SİLAHTAROĞLU Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29879-9219 T.M.)
- BAHÇELİEVLER Mh., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., NEYZEN Sk., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., ALİ REŞAT PAŞA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., NEYİRE NEYİR Sk., HAREKET ORDUSU Sk., ÇINARLI Sk., NURETTİNPAŞA Sk., MARMARA 3 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29898-96)
- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29873-24070 24060 24058 24488 24449 24356 24252 24362 24357 24386 24253 24499 24243 )
- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., GAMZE Sk., FERAH Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., MİNE Sk., ÖZDEN Sk., SAMSUN Sk., SANCAKLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29894-316)
- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., DENİZ Sk., FERAH Sk., GAMZE Sk., GÜRBÜZ Sk., KALE Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., MİNE Sk., ÖZCAN Sk., ÖZDEN Sk., SAMSUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29895-216)
- SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29901-20294 DEPAR 1)
- İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29914-28328)
- PINAR Mh., 1240. Sk., 1241. Sk., 1242. Sk., 1243. Sk., 1244. Sk., 1289. Sk., 1290. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1224. Sk., 1225. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29907-20287)
- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29912-29350-29999)
- FATİH Mh., CAMİ Cd., GÜVERCİN Sk., HARMAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29927-31828)
- NENEHATUN Mh., AFRA Sk., CİHAD Sk., CUMALİ Sk., YENİDÜNYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29928-28681-29092-28309)
- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:10-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29931-29583)
31 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DELİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ALADOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: KUZGUN
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FAZİLET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: GÖLBAŞI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HİDAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ELMALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BOYALIKÖŞK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ÇOBANÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HACI SALİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: POLENEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MÜSTAKİM
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: CÜMBÜŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ÜNAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: KÖY KONAĞI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TARANA BAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ACISU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: BAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: YAPI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SARIMSAKDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TATLISU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TURUPLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: COŞKU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MUHTAR İBRAHİM YÜKSEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NİLGÜN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: ODA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KALKANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KARAKARTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: BİLMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FANUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİGÜRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MEDENİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DALYAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SALİH ÇAVUŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KİRAZDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: ÇAYIRLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİLDİŞİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KUZ DERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NEVRUZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SİPAHİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEĞİRMENDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEMİRKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: IŞIKLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİLİNTA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DAVET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: BAHADIR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NURCAN ÇIKMAZI
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: CANFEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YEŞİLVADİ
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MUALLİM
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÖRGÜN
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT
|12:00 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
|08:30 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KAYSUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AÇAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YENİ CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SERİNLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TOPRAK YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SEZENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: EMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HALİT BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FİKİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HASTANE ARKASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YEŞİL ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÇALIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ASLANOĞLU
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEREBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GELİNGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜLEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜRBULAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GİRNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HEKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HÜSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KALKANLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAMER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MUTTAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PENDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAHABE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAMSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TOPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ULAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YAĞLIPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÜÇGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ALYANS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BUHARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEREBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ASLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HİZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAHYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MOZAİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: NEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YUŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜNGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAKVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TEFSİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YATAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DİKİLİTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAFAHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İHSANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAZLIPINAR
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 18.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 26.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 46.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 62.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: TAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 34.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 38.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 39.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 53.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 27.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 37.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 40.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 50.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: AKFIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 30.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 35.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 36.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 41.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 55.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 32.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 49.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 56.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 4.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 7.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 12.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 33.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: ERGÜLEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 28.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 29.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 43.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 6.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 51.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 52.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 54.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: GEMİCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÜSKÜDAR
|13:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 15.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 17.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 18.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 3.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: LATİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 13.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 16.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: AKFIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 19.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: SÜLEYMANİYE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
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