İstanbul elektrik kesintilerinde son durum.. İşte elektrik kesinti programı listesi
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki elektrik kesintilerinin ne zaman düzeleceğini merak ediyorlar. Bölge bölge yayınlanan planlı kesintiler listesinde bir çok ilçe için kesinti saatleri açıklandı. Peki İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda elektrik kesintilerinde son durum nedir?
30 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası
- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29611-25535)
- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29633-12298)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., İSTANBUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29646-18006)
- KARTALTEPE Mh., 2.NAMIK KEMAL Cd., PAMUK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29647-11577)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 50. YIL Cd., 10. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29900-22346 22678)
- ÇİFTE HAVUZLAR Mh., ESER Sk., KAAN Sk., CESUR Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29585-18028)
- HÜRRİYET Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29605-9151 T.M.)
- CANKURTARAN Mh., BAB-I HÜMAYUN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29693-2147 TM)
- FATİH Mh., 863. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29662-21624 DEPAR - 1)
- HOCAPAŞA Mh., ANKARA Cd., KENNEDY Cd., SİRKECİ İSTASYON Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29692-2328 TM)
- CANKURTARAN Mh., AHIRKAPI Cd., CANKURTARAN Cd., CANKURTARAN ÇIKMAZI Sk., CANKURTARAN MEYDANI Mey., İSHAKPAŞA Cd., TERBIYIK Sk., TERBIYIK ÇIKMAZI Sk., YENİ SARAÇHANE ÇIKMAZI Sk., YENİ SARAÇHANE Sk., ŞÜKRULLAH HALİFE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29694-2158 TM)
- ESENTEPE Mh., MÜSELLES Sk., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29740-3317)
- ESENTEPE Mh., KASAP Sk., BÜYÜKDERE Cd., MÜSELLES Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29742-3807)
- BALIKYOLU Mh., 465. Sk., 466. Sk., 464. Sk., 456. Sk., OZANLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29744-21328)
- ALEMDAR Mh., ALEMDAR Cd., CAĞALOĞLU HAMAMI Sk., GÜMÜŞHANELİ Sk., HÜKÜMET KONAĞI Sk., PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN Cd., HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., NARLIBAHÇE Sk., MOLLA FENARİ Mh., CERİDEHANE Sk., TÜRKOCAĞI Cd., ŞEREFEFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29691-2003 TM)
- KİREÇBURNU Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29749-4509-4282)
- KİREÇBURNU Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29750-4272-4174)
- TEVFİKBEY Mh., 1.CENK Sk., 1.ÇİLEK Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29758-12667)
- İNÖNÜ Mh., SAMİ PAŞA Cd., ŞEHİT DİNÇER DEMİR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29759-11858)
- ANADOLU Mh., ORHAN Sk., ERDİNÇ Sk., SAMİMİ Sk., SALKIM SÖĞÜT Sk., GÖKBEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29770-28782-28751-)
- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29785-18327)
- ORTAKÖY Mh., HÜMAYUN Cd., İSKANDİL Sk., MANASTIR Cd., ÇANAKÇILAR Sk., ÖKTEN Sk., GÜVENÇ Cd., HANDEGÜL Sk., AKBAYRAM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29735-25087,25094,25274,25483)
- ESENTEPE Mh., MÜSELLES Sk., KASAP Sk., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29741-3412)
- TEVFİKBEY Mh., 2. ÇEŞME Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29760-11478)
- ÇELİKTEPE Mh., AYBEY Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., ZADE Sk., ÇİÇEK Sk., GEYLANİ Sk., BUHARA Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., ÇINARCIK Sk., BATI Sk., OKYANUS Sk., BURAK REİS Sk., DERYA Sk., GÜLHATMİ Sk., RİDANİYE Sk., DOĞRU Sk., TAŞKENT Sk., BODUR Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., MAÇKA Sk., KIVILCIM Sk., KAPTAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29821-9179 T.M.)
- ESENTEPE Mh., KASAP Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29739-3045)
- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29772-28827 tm)
- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29774-29390 tm)
- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29775-28853 tm)
- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29776-28310 TM)
- NENEHATUN Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., REVNAK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29781-28681-29092-28309)
- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29782-18329)
- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29786-18332)
- ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., YAHYA KEMAL Sk., PLEVNE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29787-31020)
- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29783-18335)
- ZAFER Mh., PLEVNE Sk., BİROL Sk., ERGUVAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29789-31039)
- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., KIRMIZIGÜL Cd., ABDULLAH AKBULUT Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29801-25451-25452-25083)
- ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., YAHYA KEMAL Sk., PLEVNE Sk., KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., MİMAR SİNAN Cd., ESKİ EDİRNE YOLU Cd., ŞEHİT ZAİM FIRAT Sk., KIZILELMA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29802-31020-31039-31023-31022-31839-31842-31315-31415-31821-31329-31028-31565)
- ÖRNEKTEPE Mh., KERVANSARAY Sk., ŞAHADET CAMİİ Sk., MENEKŞE Sk., FATİH Sk., SİVASELİ Sk., MEVLANA Sk., YENİ UFUK Sk., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında MEHMET AKİF ERSOY Mh., GÖÇEN Sk., ZİYAEDDİNEFE Sk., HELAL Sk., DEFNE Sk., ETİBANK Cd., ÖZLER Sk., SABIR Sk., FERDA Sk., KARAÇAM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29815-9533 T.M.)
- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29824-9179 T.M.)
- SÜTLÜCE Mh., ELİF EFENDİ Sk., KARAAĞAÇ Cd., GAYSUNİ MEHMET EFENDİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29834-9088 T.M.)
- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29851-9082 T.M.)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1289. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29836-28850 tm)
- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29859-9082 T.M.)
- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29867-24500 24485 24057 24122 24132 24355 24387 24358 24148 24280)
- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29864-1726)
- MERKEZEFENDİ Mh., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29866-1729)
- SANAYİ Mh., FERAH Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., GAMZE Sk., GÜR Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., MİNE Sk., ÖZCAN Sk., ÖZDEN Sk., SAMSUN Sk., SANCAKLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29892-519)
- SANAYİ Mh., ÇAVUŞOĞLU Sk., ÖZDEN Sk., TEKİN Sk., KURŞUNLU Sk., KANARYA Cd., GAMZE Sk., DENİZ Sk., SAMSUN Sk., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29888-521)
- PINAR Mh., 1476. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1482. Sk., 1483. Sk., 1484. Sk., ERZURUM KONGRE Cd., SİVAS KONGRE Cd., 1491. Sk., 1492. Sk., 1493. Sk., YEŞİLKENT Mh., 1240. Sk., 1246. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1295. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1300. Sk., 1301. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1903. Sk., 2011. Sk., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29906-22605 21287 21234 27398 22237 22911 21803 27315 22499 22624)
- SANAYİ Mh., ÇAVUŞOĞLU Sk., DENİZ Sk., FERAH Sk., ÖZDEN Sk., SANCAKLI Cd., TEKİN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., KAYALAR Sk., KANARYA Cd., GÜR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29890-520)
- VELİEFENDİ Mh., ÇIRPICI YOLU B Sk., ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZI Sk., NAMZET Sk., HAKŞİNAZ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29909-1749)
30 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARMA
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: VEDAT GÜNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: RÜSTEMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: EBEDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELVAN
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GARDENYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: OVA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAMDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAMBUR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TURUPLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: KALYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÇAKIRGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİMAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HÜRMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HUZUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KOCAGÖZ KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜLNİHAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: AVŞA ÇIKMAZI
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: CANFEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YEŞİLVADİ
|12:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: İĞRİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DALYAN ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NESRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ŞAHİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ZAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: AKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: SEYMEN ÇIKMAZI
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KIRÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GAZİ ETHEMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞANLIER
|15:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ETHEMEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: GENERAL NECMİ ÖKTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TAŞMEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ABDÜLHALİK RENDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÜLBAHAR
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KEREMBEY
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MİRALAY TEVFİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF.DR. KEMAL AKGÜDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MUHTAR HALİL COŞKUN
|14:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞİMŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIZIRBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MERDİVENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YALVAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: RESSAM SALİH ERİMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: DR. ERKİN
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HAZIM TEPEYRAN
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NESRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KARTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VATANSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TOPÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TİRYAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VATANSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MUZAFFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAKDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YALDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEDİR
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KAHİRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KIBRIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HAMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BERGÜZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ATATÜRK
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEKTEP
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: AYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KABİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: MÜSAHİPZADE CELAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HÜSEYİN HÜSNÜPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: İNADİYE MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: NECMEDDİN OKYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: PIRNAL
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: HATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: ABACIDEDE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: HELVACI ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: TABAKLAR MEYDANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: ESKİ TOPTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: ABACIDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: ÇINARLI TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: ÇAVUŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: KARTALBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: TEKKEARKASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: TOPTAŞI MEYDANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESKİ TOPTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAVUŞDERE
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