İstanbul elektrik kesintilerinde son durum.. İşte elektrik kesinti programı listesi

30 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29611-25535)



- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29633-12298)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., İSTANBUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29646-18006)



- KARTALTEPE Mh., 2.NAMIK KEMAL Cd., PAMUK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29647-11577)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 50. YIL Cd., 10. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29900-22346 22678)



- ÇİFTE HAVUZLAR Mh., ESER Sk., KAAN Sk., CESUR Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29585-18028)



- HÜRRİYET Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29605-9151 T.M.)



- CANKURTARAN Mh., BAB-I HÜMAYUN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29693-2147 TM)



- FATİH Mh., 863. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29662-21624 DEPAR - 1)



- HOCAPAŞA Mh., ANKARA Cd., KENNEDY Cd., SİRKECİ İSTASYON Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29692-2328 TM)



- CANKURTARAN Mh., AHIRKAPI Cd., CANKURTARAN Cd., CANKURTARAN ÇIKMAZI Sk., CANKURTARAN MEYDANI Mey., İSHAKPAŞA Cd., TERBIYIK Sk., TERBIYIK ÇIKMAZI Sk., YENİ SARAÇHANE ÇIKMAZI Sk., YENİ SARAÇHANE Sk., ŞÜKRULLAH HALİFE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29694-2158 TM)



- ESENTEPE Mh., MÜSELLES Sk., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29740-3317)



- ESENTEPE Mh., KASAP Sk., BÜYÜKDERE Cd., MÜSELLES Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29742-3807)



- BALIKYOLU Mh., 465. Sk., 466. Sk., 464. Sk., 456. Sk., OZANLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29744-21328)



- ALEMDAR Mh., ALEMDAR Cd., CAĞALOĞLU HAMAMI Sk., GÜMÜŞHANELİ Sk., HÜKÜMET KONAĞI Sk., PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN Cd., HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., NARLIBAHÇE Sk., MOLLA FENARİ Mh., CERİDEHANE Sk., TÜRKOCAĞI Cd., ŞEREFEFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29691-2003 TM)



- KİREÇBURNU Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29749-4509-4282)



- KİREÇBURNU Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29750-4272-4174)



- TEVFİKBEY Mh., 1.CENK Sk., 1.ÇİLEK Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29758-12667)



- İNÖNÜ Mh., SAMİ PAŞA Cd., ŞEHİT DİNÇER DEMİR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29759-11858)



- ANADOLU Mh., ORHAN Sk., ERDİNÇ Sk., SAMİMİ Sk., SALKIM SÖĞÜT Sk., GÖKBEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29770-28782-28751-)



- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29785-18327)



- ORTAKÖY Mh., HÜMAYUN Cd., İSKANDİL Sk., MANASTIR Cd., ÇANAKÇILAR Sk., ÖKTEN Sk., GÜVENÇ Cd., HANDEGÜL Sk., AKBAYRAM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29735-25087,25094,25274,25483)



- ESENTEPE Mh., MÜSELLES Sk., KASAP Sk., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29741-3412)



- TEVFİKBEY Mh., 2. ÇEŞME Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29760-11478)



- ÇELİKTEPE Mh., AYBEY Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., ZADE Sk., ÇİÇEK Sk., GEYLANİ Sk., BUHARA Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., ÇINARCIK Sk., BATI Sk., OKYANUS Sk., BURAK REİS Sk., DERYA Sk., GÜLHATMİ Sk., RİDANİYE Sk., DOĞRU Sk., TAŞKENT Sk., BODUR Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., MAÇKA Sk., KIVILCIM Sk., KAPTAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29821-9179 T.M.)



- ESENTEPE Mh., KASAP Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29739-3045)



- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29772-28827 tm)



- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29774-29390 tm)



- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29775-28853 tm)



- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29776-28310 TM)



- NENEHATUN Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., REVNAK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29781-28681-29092-28309)



- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29782-18329)



- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29786-18332)



- ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., YAHYA KEMAL Sk., PLEVNE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29787-31020)



- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., VADİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29783-18335)



- ZAFER Mh., PLEVNE Sk., BİROL Sk., ERGUVAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29789-31039)



- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., KIRMIZIGÜL Cd., ABDULLAH AKBULUT Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29801-25451-25452-25083)



- ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., YAHYA KEMAL Sk., PLEVNE Sk., KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., MİMAR SİNAN Cd., ESKİ EDİRNE YOLU Cd., ŞEHİT ZAİM FIRAT Sk., KIZILELMA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29802-31020-31039-31023-31022-31839-31842-31315-31415-31821-31329-31028-31565)



- ÖRNEKTEPE Mh., KERVANSARAY Sk., ŞAHADET CAMİİ Sk., MENEKŞE Sk., FATİH Sk., SİVASELİ Sk., MEVLANA Sk., YENİ UFUK Sk., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında MEHMET AKİF ERSOY Mh., GÖÇEN Sk., ZİYAEDDİNEFE Sk., HELAL Sk., DEFNE Sk., ETİBANK Cd., ÖZLER Sk., SABIR Sk., FERDA Sk., KARAÇAM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29815-9533 T.M.)



- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29824-9179 T.M.)



- SÜTLÜCE Mh., ELİF EFENDİ Sk., KARAAĞAÇ Cd., GAYSUNİ MEHMET EFENDİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29834-9088 T.M.)



- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29851-9082 T.M.)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1289. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29836-28850 tm)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29859-9082 T.M.)



- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29867-24500 24485 24057 24122 24132 24355 24387 24358 24148 24280)



- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29864-1726)



- MERKEZEFENDİ Mh., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29866-1729)



- SANAYİ Mh., FERAH Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., GAMZE Sk., GÜR Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., MİNE Sk., ÖZCAN Sk., ÖZDEN Sk., SAMSUN Sk., SANCAKLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29892-519)



- SANAYİ Mh., ÇAVUŞOĞLU Sk., ÖZDEN Sk., TEKİN Sk., KURŞUNLU Sk., KANARYA Cd., GAMZE Sk., DENİZ Sk., SAMSUN Sk., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29888-521)



- PINAR Mh., 1476. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1482. Sk., 1483. Sk., 1484. Sk., ERZURUM KONGRE Cd., SİVAS KONGRE Cd., 1491. Sk., 1492. Sk., 1493. Sk., YEŞİLKENT Mh., 1240. Sk., 1246. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1295. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1300. Sk., 1301. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1903. Sk., 2011. Sk., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29906-22605 21287 21234 27398 22237 22911 21803 27315 22499 22624)



- SANAYİ Mh., ÇAVUŞOĞLU Sk., DENİZ Sk., FERAH Sk., ÖZDEN Sk., SANCAKLI Cd., TEKİN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., KAYALAR Sk., KANARYA Cd., GÜR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29890-520)



- VELİEFENDİ Mh., ÇIRPICI YOLU B Sk., ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZI Sk., NAMZET Sk., HAKŞİNAZ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29909-1749)

30 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARMA 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: VEDAT GÜNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: RÜSTEMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: EBEDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELVAN

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GARDENYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: OVA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAMDALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESENLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAMBUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TURUPLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: KALYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÇAKIRGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI 09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİMAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HÜRMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HUZUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KOCAGÖZ KUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜLNİHAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: AVŞA ÇIKMAZI 09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: CANFEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YEŞİLVADİ

12:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: İĞRİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DALYAN ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NESRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ŞAHİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ZAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: AKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: SEYMEN ÇIKMAZI 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KIRÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GAZİ ETHEMPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞANLIER 15:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ETHEMEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: GENERAL NECMİ ÖKTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TAŞMEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ABDÜLHALİK RENDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÜLBAHAR 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KEREMBEY 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MİRALAY TEVFİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF.DR. KEMAL AKGÜDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MUHTAR HALİL COŞKUN 14:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞİMŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIZIRBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MERDİVENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YALVAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: RESSAM SALİH ERİMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: DR. ERKİN 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HAZIM TEPEYRAN 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NESRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KARTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VATANSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TOPÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TİRYAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VATANSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MUZAFFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SANAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAKDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YALDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEDİR

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KAHİRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KIBRIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HAMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BERGÜZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ATATÜRK 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEKTEP