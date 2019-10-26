İstanbul elektrik kesintilerinde son durum.. Elektrikler ne zaman gelecek?

26 Ekim 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- YEŞİLKENT Mh., NAZIM HİKMET Bul., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 2011. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29164-22911 21083 27315 27499 22624)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29368-28555)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29367-28554)



- TERAZİDERE Mh., ESENLER Cd., SİNAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29397-8274)



- MALTEPE Mh., TOPKAPI MALTEPE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29399-8338)



- SANAYİ Mh., KURŞUNLU Sk., ÖZCAN Sk., SAMSUN Sk., TEKİN Sk., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., FERAH Sk., DENİZ Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., ÖZDEN Sk., SANCAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29426-659)



- BALABAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., KANDİL Sk., KAKTÜS Sk., YÜZÜK Sk., YOL Sk., KIRSAL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29456-25451)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1444. Sk., 1445. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29400-28507)



- CENNET Mh., KOCATEPE Sk., 1.OSMAN GAZİ Sk., HALİDE EDİP Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29480-11655)



- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29421-4131)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29422-4138)



- SANAYİ Mh., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., SAMSUN Sk., FERAH Sk., KURŞUNLU Sk., ÖZCAN Sk., ÖZDEN Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., DENİZ Sk., SAADET Sk., SANCAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29427-518)



- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., İMSAK Sk., NERGİS Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29485-12104)



- TÜRKOBA Mh., KOOPERATİFLER Cd., FIRAT PLASTİK Cd., TÜRKOBA 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29539-24267 24024 24133 24172 24255 24087 24037)



- KOZA Mh., 1638. Sk., 1640. Sk., 1655. Sk., 1677. Sk., 1678. Sk., 1676. Sk., 1675. Sk., 1674. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1611. Sk., 1617. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29558-22360 27368 22993 22662 22069 22663 22665 22635 22659 22661 20603 22658 27364 27365 27366 27473 27367 21522 27427 21523 21524 21525 21187 27389 21995 22376 21860 22751 20886 21818 27142 21892 27259 22572 20642 21105 21603 21917 22807 20996 22649 20677 )



- ÇİFTE HAVUZLAR Mh., TÜRKSEL Sk., ÇAĞRI Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29581-18028)



- ÇAYIRDERE Mh., BAŞÖĞRETMEN Cd., KAŞGARLI Sk., MOHAÇ Sk., CEVAHİR ÇIKMAZI Sk., KURUL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29608-25021)



- ALİBEY Mh., BAŞKOMUTAN Cd., AZİZ Sk., GENÇFİDAN Sk., DAMLATAŞ Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., VURAL MEMİŞ Sk., AKÇEŞME Sk., KIZKAPAN Sk., PİRİ MEHMET PAŞA Mh., HACI PERVANE Cd., CUMHURİYET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29622-25073-25139)



- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29643-9401 T.M.)



- HALLAÇLI Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29651-25999-25092-26051-25022-25033-25908-26292)



- GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., DALYAN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29657-22319)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., MİMARSİNAN Cd., MAHİR Sk., NERGİS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29659-22625)



- ALİBEY Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ALPER Sk., BÜLBÜL Sk., ŞERİF Sk., PİRİ MEHMET PAŞA Mh., VEHBİ DURU Sk., HALAY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29625-25186)



- HALLAÇLI Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29650-25999-25092-26051-25022-25033-25908-26292)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., BEYOĞLU Cd., MİMARSİNAN Cd., ORHAN GAZİ Cd., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., MARAŞAL Cd., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29660-21286-21065-21136)



- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29661-9583 T.M.)



- KARLIBAYIR Mh., GÜRSOY Sk., KENAN Sk., SEMA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29680-29254)



- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29675-22720)



- BEŞTELSİZ Mh., 105/2 Sk., 114 ARALIĞI Sk., 114 Sk., 113/2 Sk., ŞEHİT ER FARUK SEVİM Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29676-1580)



- YEŞİLKÖY Mh., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29677-1922)



- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29678-9425 T.M.)



- ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29620-29024)



- ALİBEY Mh., HASTANE Cd., SİNEMA Sk., ABDULGANİ MESCİT Sk., BAŞKOMUTAN Cd., ÇETİN Sk., KIRKKALE KAPISI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29623-25144)



- KALENDERHANE Mh., AYNACI ÇIKMAZI Sk., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CÜCE ÇEŞMESİ Sk., DEDEEFENDİ Cd., MOLLA HÜSREV Mh., CEMAL YENER TOSYALI Cd., HİMMET Sk., KATİP ÇELEBİ Cd., TAŞTEKNELER Sk., VEFA Cd., ÜZÜMCÜ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29624-2345)



- YASSIÖREN Mh., MEDİHA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29652-22857)



- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29621-28805)



- TERAZİDERE Mh., MANASTIR Cd., SİNAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29642-8851)



- FATİH Mh., 868. Sk., 869. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29670-20611 DEPAR 1)



- PINAR Mh., 1476. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1484. Sk., 1485. Sk., ERZURUM KONGRE Cd., SİVAS KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., 1490. Sk., 1491. Sk., 1492. Sk., 1236. Sk., 1238. Sk., 1239. Sk., 1240. Sk., YEŞİLKENT Mh., 1292. Sk., 1294. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1300. Sk., 1301. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 2011. Sk., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29649-21594 22605 21287 21234 27398 22237 22911 21803 27315 22499 22624)



- ORTAMAHALLE Mh., GÖKSU Sk., YENİDOĞAN Mh., HÜSNÜNİYET Sk., BİLGE Sk., DEMİRKAPI Cd., KİRAZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29656-8761)



- SULTAN SELİM Mh., TEKNİK Sk., DUMAN Sk., SONBAHAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29674-9339,9325,9152 T.M. İLGİLİ DEPARLARI)

26 Ekim 2019 Pazar günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SARKAÇ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: HACER HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DOLAYBAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FEYZULLAH EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ALBAY TANSELİ

09:02 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BOMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AYŞE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: VARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: PALMİYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AKMANSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: NESLİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GEYVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KADEM 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ELVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MENZİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: FURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SONBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DEVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÜÇLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MERCEK

10:35 - 13:35 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: AKÇA ERİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÜNGÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SELVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KORKADERE)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KARŞI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HALKEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUTAŞ (KORKADERE)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: DOSTLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAVAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: İSMAİL GAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAMBUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: TRABZON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NAZİRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GAZİTEPE

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: DOSTLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SIRMACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: TÖRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: UYANIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KORKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇORUH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ILGAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: YAHYA KEMAL 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU