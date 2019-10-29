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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

İstanbul elektrik kesintileri - İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesinti programı

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İstanbul elektrik kesintileri - İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesinti programı

İstanbul'da Avrupa Yakasın'da yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki elektrik kesintilerinin programını internetten araştırıyorlar. Avrupa Yakası'nda hem planlı hem de arıza kaynaklı kesintiler mevcut. Peki İstanbul Avrupa Yakası'nda hangi bölgelerde elektrik kesintileri mevcut?

29 Ekim 2019 Salı günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- NAMIK KEMAL Mh., KOCAYUSUF Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29583-18028)

- ÇAYIRDERE Mh., BAŞÖĞRETMEN Cd., MORELMAS ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29610-26184)

- ZAFER Mh., BAHARİSTAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29734-31094)

- MAHMUTBEY Mh., KÖPRÜ Cd., ORUÇ REİS Sk., BAĞLAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29732-31619)

- BALABAN Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., SANCAKTEPE Mh., KIRMIZIGÜL Cd., ABDULLAH AKBULUT Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29800-25451-25452-25083)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1290. Sk., 1291. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29833-28850 tm)

- 50. YIL Mh., 2103. Sk., 2101. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29845-28426 tm)

- SANAYİ Mh., ÇARŞI Sk., BAŞAKLI Sk., GÜRBÜZ Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., GAMZE Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., SANCAKLI Cd., SANCAK Sk., SAKİN Sk., MİNE Sk., KURŞUNLU Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29884-468-1-2-3-4)

- SANAYİ Mh., ÇINAR Sk., KANARYA Cd., KAYALAR Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., GÜRBÜZ Sk., GÜR Sk., GAMZE Sk., SAKİN Sk., SANCAK Sk., SANCAKLI Cd., BAŞAKLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29886-467)

 

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